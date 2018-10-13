屏東》重陽敬老金發多少？藍綠爭論不休

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（中）承諾，若當選縣長將加發重陽敬老金。（林和生攝）

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屏東縣長潘孟安（後排右3）每年編列近30億元老人照顧預算，縣府強調，尊老不應僅著眼1年1天的敬老金發送。（林和生攝）

重陽節將至，敬老金該發多少成為藍綠選戰攻防焦點！國民黨屏東縣長參選人蘇清泉認為，屏縣90歲以上長輩才有500元，年齡條件堪稱全國最嚴苛，強調當上縣長後將降低發放門檻；民進黨屏東縣黨部隨即反擊表示，對手亂開芭樂支票，讓選舉出現濃濃火藥味。

蘇清泉指出，目前全國平均年齡是80.4歲，屏東縣則是77.6歲，屏東縣民能達到90歲的僅4000餘人，和各縣市相比，縣府明顯不夠尊重資深縣民；若他當選縣長，將把門檻降至65歲500元、80歲2000元、90歲5000元，百歲人瑞可領1萬2000元。

經計算後，他提出的敬老金額每年不到1.3億元，對縣府年度350多億元預算只是小額，只要少放煙火、減少無謂浪費，就能讓資深縣民感受到尊老溫暖。

針對此政見，屏縣府發言人邱黃肇崇表示，縣府1年針對老人照顧預算近30億元，未來在財政穩定前題下，將會整體規畫調整現金補助，包含重陽敬老金及幼兒托育津貼；但他強調，照顧長輩不應僅著眼於1年1天的敬老金發送，而是365天不停歇的服務，更能落實尊老精神。

民進黨屏東縣黨部主委許展維也重炮回擊，認為蘇清泉參選以來主要政策就是撒錢，完全沒有政策配套，國民黨還是一貫家大業大心態，亂開芭樂支票，且以暴發戶姿態，一切都想用錢解決，還是改不了以往撒錢的政策性買票習慣。

(中時 )

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