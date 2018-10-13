台東》台東達仁鄉長激戰 呈6搶1

張小雲勝選機會不小。（楊漢聲攝）

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楊漢聲
達仁鄉國民黨提民參選人包世晶。（翻攝包世晶臉書）

年底5合1腳步逼近，台東縣達仁鄉選情也相當激烈，共6人登記參選，現任達仁鄉長王光清2任屆滿，即將卸任參選人除了國民黨提名的前鄉長包世晶以外，另外5位吳清生、陳新輝、孫明森、葛文政及唯一的女性參選人張小雲全都是無黨籍，競爭相當激烈。

這次達仁鄉長選舉參選人數爆炸，獲得國民黨提民前鄉長包世晶曾擔任2屆鄉長，現在擔任鄉公所秘書，政治經歷豐富，基層實力相當雄厚，但這次多人參選，票源恐遭瓜分，如何固票恐是包世晶最重要的問題。

另外以無黨籍身分投入選戰的有，達仁鄉公所課長陳新輝、代表會秘書孫明森、軍職退休的吳清生及警職退休的葛文政，在地方上各有擁護族群，讓今年達仁鄉長選舉更加精彩。

其中唯一的女性參選人張小雲返鄉20年，從基層做起，社區發展協會、衛生所及鄉公所都待過，最後擔任2屆代表，問政犀利，再地方風評相當不錯，這次投入鄉長選舉，對其他參選人來說是一大威脅。

具知情人士表示，前鄉長包世晶及現任代表張小雲2人勝選機會較大，包世晶政治資歷豐富，加上又是國民黨提名，是政壇常勝軍；另外張小雲則是基層出生，擔任代表表現相當好，也頗受民眾擁護，有相當大機會當選。

(中時 )

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