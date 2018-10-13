台南》民進黨市議員聯合競選 無黨策略結盟

2018年10月13日 07:01 中時 李其樺

民進黨台南市第五選區市議員參選人陳碧玉。（李其樺翻攝）

無黨籍台南市第五選區市議員高忠義（左一）加入台南市長參選人蘇煥智（右二）發起的「新大同草根民主連線」，彼此互相站台，拉抬聲勢。（李其樺翻攝）

台南市第五選區市議員（善化、新市、山上、安定、新化）民進黨4名參選人將採聯合競選方式，除了統一規畫宣傳車起跑時間，重大議題也將聯合召開記者會；同選區無黨籍市議員參選人高忠義也與台南市長參選人蘇煥智結合，彼此拉抬聲勢。

民進黨在第五選區推出現任市議員林志聰、林志展，和陳碧玉、李偉智參選，目前選情堪稱穩定。據悉民進黨在本區將採取聯合競選方式，除了營造勝選氣勢，也展現對外一致的團結風氣。

綠營資深人士表示，所謂聯合競選，除了宣傳車約好同一天在各自選區起跑，並約束彼此在選戰議題方面不要互相攻擊，未來重大議題可聯合召開記者會，透過同黨互相站台拉抬聲勢，並加強選戰力道。

同選區無黨籍市議員參選人高忠義，日前加入同樣為無黨籍台南市長參選人蘇煥智發起的「新大同草根民主連線」，當中成員多次參與蘇煥智召開的政見發表記者會，彼此拉抬聲勢。

高忠義表示，他與多名無黨籍參選人以跨黨派方式結盟，除了認同蘇煥智理念，也希望讓台南擺脫藍綠兩黨壟斷，未來如果順利當選，在市政議題方面也會和其他無黨派市議員合作監督市政。

(中時 )