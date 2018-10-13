華山林邊站感恩茶會好溫馨 長輩自製「蓮年幸福袋」送幸福

華山基金會屏東林邊站12日舉辦9週年感恩茶會，會中長輩們特製「幸福蓮年袋」，將送給善士以表謝意。（謝佳潾攝）

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謝佳潾
華山基金會屏東林邊站12日舉辦9週年感恩茶會，會中長輩們特製「幸福蓮年袋」，將送給善士以表謝意。（謝佳潾攝）
華山基金會屏東林邊站12日舉辦9週年感恩茶會，會中長輩們特製「幸福蓮年袋」，將送給善士以表謝意。（謝佳潾攝）
華山基金會屏東林邊站12日舉辦9週年感恩茶會，會中長輩們特製「幸福蓮年袋」，將送給善士以表謝意。（謝佳潾攝）

華山基金會屏東林邊站12日舉行9周年感恩茶會，且特與林邊農會合作，讓長輩們在會中製作「幸福蓮年袋」，把林邊蓮霧圖騰透過拓印轉至手提袋，後再將提袋送給善士以表謝意，而蓮霧除有福氣與長壽的象徵性祝福外，更是長輩在林邊的生活記憶。

華山基金會表示，林邊人多數以種植蓮霧或從事蓮霧包裝維生，所以基金會服務的林邊長輩們，幾乎都對蓮霧有種特殊的情感，甚至還有長輩家中掛有優秀農民的獎狀，因此，便與林邊農會協商合作辦理「感恩獻你‧蓮年幸福」茶會，並讓長輩自製「幸福蓮年袋」。

華山指出，當天是由屏南社大老師陳淑娜帶領爺奶製作幸福蓮年袋，讓長輩發揮創意，把林邊蓮霧圖騰透過拓印轉至手提袋，再讓長輩將自製提袋送給善士以表謝意，而飽滿的蓮霧不僅象徵福氣與長壽的祝福，更是期盼收到禮物的好心人將幸福「袋」著走。

會中，長者們無不認真作畫，而66歲獨居未婚的鄭阿公更是畫得心有戚戚焉。據了解，鄭阿公患有多重慢性疾病，從年少便擔任蓮霧包裝工至退休，蓮霧對他來說，堪稱是過去忙碌生活的代表及回憶，而他退休後大多獨自在家，一度失去生活重心。

去年華山基金會開始關懷訪視鄭阿公後，他終於重拾笑容，不僅重返人群也找到生活重心，他在會後代表所有長輩致贈幸福蓮年袋給農會總幹事黃金順，輕聲一句「謝謝」獲得滿堂彩。

(中時 )

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