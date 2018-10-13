富基萬里蟹季-萬里蟹大放送

2018年10月13日 09:00 中時電子報 綜合報導

秋天到了，想要吃美味萬里蟹來北海岸就對了！新北富基魚市有許多捕蟹船出海捕撈的萬里蟹直接運至魚市販售，來這裡大啖海鮮是饕客的最佳選擇，富基魚市為因應萬里蟹產季的到來，10月14日(日)11時在富基魚市舉辦萬里蟹大放送活動，民眾到富基魚市生鮮攤單筆消費滿額3,000元，前150名即可免費贈送萬里蟹(2隻/組)，還可參加摸彩，把石斑魚帶回家哦！

魚市人潮(新北市漁業處提供)

10月14消費滿額3,000元送萬里蟹，限量150組

現正萬里蟹產季期間，富基魚市特別舉辦萬里蟹大放送活動，民眾10月14日在富基魚市生鮮攤單筆消費滿額3,000元，即可免費贈送萬里蟹(限量150組，2隻/組，限量100尾)，還可參加抽獎活動，只要尾數抽到7的摸彩球，就可把石斑魚(市價600元/尾)帶回家，當天現場還有提供棉花糖和爆米花製造機供民眾免費DIY體驗。

鮮蟹直送漁港(新北市漁業處提供)

新北市農業局表示，富基漁港不僅是著名的觀光景點，也是萬里蟹的發源地，現正值萬里蟹產季，民眾可直接到魚市，挑選活跳跳生猛海鮮及在地特色的萬里蟹，回家烹煮，或是在A棟生鮮區選購食材後，再到B棟代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味海鮮大餐就上桌囉，讓您買得開心，吃得滿意。

民眾抽獎(新北市漁業處提供)

為讓更多民眾了解萬里蟹的故事，以當地耆老許八郎一家為中心，拍攝萬里蟹紀錄片，記錄萬里蟹品牌的建立過程，10月14日當天在富基魚市媒體播放室字11時起連續放映，讓民眾觀賞萬里蟹紀錄片，歡迎大家趁著入秋萬里蟹產季，來富基魚市品嚐新鮮美味的海鮮滋味。

(中時電子報)