最狂老爸！心疼兒子罰寫到深夜 怒「撕爛課本」

2018年10月13日 00:02 中時電子報 莊楚雯

左三為資深攝影師林清華(翻攝自 林清華臉書)

「老師，我兒子的課本及作業被我撕了，我叫他上床去睡覺，抱歉！」資深攝影師林清華在臉書PO出那些被撕爛的課本，無法忍受兒子因為寫功課，熬夜到三更半夜。林清華說，他把兒子送去上學，不是要讓他當學者、考台清交，「我不介意成績，我只希望他快快樂樂地長大。」

據蘋果報導，林清華的兒子今年就讀小學5年級，有天凌晨3點，老婆起床上廁所時，見孩子房裡燈還亮著「兒子趴在桌上睡著了，桌上滿是功課。」林清華看著兒子作業總是寫不完，到學校又被老師罰抄寫，「跟繳循環利息一樣，越滾越多，沒辦法安心睡覺」。

為了解決這樣的惡性循環，找了學校、導師反映，但校方覺得「高年級課業壓力本來就比較大」，沒有辦法。為了寫功課而剝奪親子相處時間，讓林清華不得不召開家庭會議，他問兒子「我你寫得完嗎？」兒子搖搖頭，接著林清華告訴兒子，他要把課本撕爛「你就跟老師說『我爸爸把課本撕了』」讓兒子好好睡覺，不用擔心。並決定讓妻子去幫他辦轉學。

隔天老師傳訊息跟他說「教育方式可以再討論，但欠的作業還是要交」。讓林清華心灰意冷「既然這所學校放棄我兒子，那我也放棄這所學校」。感嘆現在的教育制度，把孩子埋在無止盡的教科書，扼殺孩子的創意，現在只能快點幫兒子轉學，脫離被作業追著跑的生活，「但政府規定小學生不得無故缺課3天，我已經想好，大不了上1天請2天假，直到找到學校為止」。

(中時電子報)