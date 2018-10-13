譚敦慈：這些食材 請避免成為隔夜便當的菜色！

圖／康健雜誌

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現代人工作忙碌，想為孩子準備營養均衡、用料安心的便當，很多家長都說自己有心無力，又怕自己煮得不好、變不出花樣。其實我認為，根本不必在意，正因為外食太方便，菜色要多花俏就有多花俏，但是「媽媽的味道」本身就是獨一無二的滋味，為孩子帶便當，重點是準備孩子「該吃的」，而不是「想吃的」，壓力不要太大。

長期以來，我一直為兒子做便當，前一晚就準備好，隔天帶到學校蒸熱吃，把握幾項原則，便當就可以吃得均衡又安心。

避免高硝酸鹽蔬菜，夾菜不淋湯

很多人的便當都是前一晚的剩菜，除了菜色重複怕吃膩，其實沒什麼不好，但是我建議，別等全家人你夾一口、我舀一匙，每道菜都攪和成一團之後才裝便當，最好一煮完飯菜趁熱先分裝，這時候細菌較少，放涼後直接加蓋入冷藏。

很多家長也擔心隔夜菜致癌的問題，這是因為許多蔬菜施氮肥（無論有機肥或化學氮肥都是），使得硝酸鹽在土壤中的含量愈來愈高，而收成的蔬菜當中硝酸鹽含量也跟著上升，一旦煮熟之後，蔬菜的細胞壁受到破壞、天然抑菌成分瓦解，放太久、保存不當加上細菌繁衍，硝酸鹽就可能轉化成亞硝酸鹽，若又同時吃下含胺類食物，結合成亞硝酸鹽則有致癌風險。

因此，我建議準備便當可避免高硝酸鹽的蔬菜，例如深綠色蔬菜；另一方面，深綠色葉菜不耐蒸，本就不是便當菜的好選擇。

我常準備白色或根莖類蔬菜，例如高麗菜、茭白筍、白花椰菜、蘿蔔，其中，蘿蔔雖然也屬於硝酸鹽較高的食物，但曾有研究發現，九成的硝酸鹽溶於水，因此盛裝便當時，只夾菜、不淋菜湯就能大幅降低硝酸鹽下肚的機會。

滷物先分裝，安全美味不打折

我的便當菜，滷肉是基本菜色，假日先做好，平日晚上就能省去很多準備時間。

但是，蛋白質滷煮超過2小時就會產生氧化膽固醇，不利健康。因此我通常一鍋滷物，放豬肉、雞腿、豆乾、雞蛋、牛腱等配料都可以，但滷製時間不超過1小時，以免變質。滷好放涼後分裝成小包裝，平常要吃之前取出一包，再加入新鮮的蔥、薑、蒜，入電鍋蒸一下就可以上桌，既增添滋味、又有抗氧化的效果，健康安心。

冰箱常備蔬菜法寶：冷凍毛豆

為求營養均衡、加強纖維質攝取，我通常會準備一綠一白兩種蔬菜，但有時候實在太忙，就拿出冷凍庫常備的毛豆莢因應，直接放幾個豆莢進便當盒裡，或剝好毛豆炒玉米也很方便、色澤又美，孩子的接受度很高。

除了便當裡的飯菜，我一定會準備水果，最方便的當然是蘋果、橘子、香蕉，帶一整顆（或整根）不切片的原型水果最好，一方面營養不流失，再者可以減少細菌滋生。

如果水果真的要先削皮切好，最好切大塊並稍微泡一下鹽水，可減少氧化，還有保留維生素C的效果。

做便當不必太繁複、講究，只要以營養均衡、安全為前提，選擇耐蒸不變色、變味的食材，就能快速為孩子備好盛裝了滿滿幸福的「媽媽味」便當。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

(中時電子報)

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