吳祥輝四問高雄計程車司機 市長選情竟然一面倒

2018年10月13日 00:09 中時電子報 郭匡超/綜合報導

作家吳祥輝日前邀請《屠殺》作者伊森．葛特曼來台，葛特曼指控台北市長柯文哲是「Liar」，並影射柯文哲涉及器官移植仲介，引發各界關注。昨(11)日，吳祥輝到高雄市逛六合夜市，其間搭了四次計程車，他問運將司機對高雄市長選情看法如何？直接面對面民調竟然得到一面倒結果：陳其邁穩贏的。與多項民調指陳其邁、韓國瑜兩人支持度五五波拚鬥完全不同，最後結果只能等11月24日開票，才知吳祥輝這次小黃民調反映真或假。

吳祥輝在臉書貼文：「阿輝哥逛六合。今天坐四次高雄計程車。」他問運將司機支持那位市長候選人，結果是「A.問：你們高雄現在市長選舉是搬兜一齣的？司機：陳其邁贏沒20萬票就算漏氣。」、「B.問：市長這擺安那看？司機：愛乎陳其邁做。伊這個人很溫和，賣亂斯做。」、「C.問：聽講計程車司機支持韓國瑜？司機： 看到鬼。去乎鬼打到。」、「D.問：你聽人客講來講去，市長行情安那看？司機：沒辦法像陳菊贏那麼多。亂筊免帶錢。那隨便喊一喊就有用，國民黨派個高雄人不就好。」

網友留言也蠻支持吳祥輝的小黃民調，有人表示：「我是高雄人，我會投給陳其邁」、「我家人住高雄、他們都說陳其邁一定會當選」、「沒贏50萬票才漏氣」、「 南部人絕對不會像台北天龍國自私的思惟」，但也有人表示「這陣子都是韓的新聞，真讓人焦慮」。

(中時電子報)