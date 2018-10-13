大S自白「暴肥如海狗」絕望不敢見人 小S心疼淚崩

汪小菲在訪問中坦言現在苦鬧的不是妻子身材變了，而是她可以為了這原因幾個月不出門。(本報系資料照)

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中時電子報
吳玫穎
為了追求螢幕前很瘦的境界，大S在當媽前始終維持著42公斤身材。(取自大S微博)

當年有著「美容大王」之稱的大S，對自己外貌要求嚴格，一心追求又白又瘦的完美身材。然而她近日接受陸媒專訪，就侃侃而談出道時為了在螢幕前讓自己看來很瘦的狀態，努力維持42公斤，到生完第二胎胖到58公斤又瘦不下來，而絕望不量體重的心路歷程，讓陪著她受訪的妹妹小Ｓ也忍不住心疼淚崩。

大S近日接受陸媒《人物》專訪，透露與汪小菲結婚後，為了改變自己不易受孕的體質，除了打破15年前立下的吃素心願，開始吃肉，懷孕後的她，更胃口大開，胖到宛如海狗般，躺在沙發上的模樣連老公汪小菲也不免嚇到，「確實挺驚訝，到後來快生的時候，已經躺沙發都起不來了，你想想是什麼勁頭那是。」

但那時大S完全不擔心，以為還能跟從前一樣想瘦就瘦下來，未料她卻生完第一胎後的某天徹底崩潰，因為她站上體重機時，體重仍然跟產前一樣是72公斤。

大S這篇專訪中還提到，變胖後的大S非常痛苦，在演出大陸真人秀《幸福三重奏》期間，無處不在的鏡頭讓她非常痛苦，因為她認為自己的身體已不是360度無死角的狀態。

而汪小菲也懷念8年前這個時候，他在北京認識了一個「很漂亮，瘦瘦的，無憂無慮」的女人，如今他最為苦惱的事情，並不是妻子身材不復當年，而是她因為這個原因可以幾個月不出門。

汪小菲透露大S懷第一胎時，只成功把妻子逼出門一次，那就是台北誠品書店，但卻碰上狗仔，讓大S後悔對他說：「看吧，就是不要出門，（我像）海狗一樣。」所以當她產後瘦不下來，她繼續足不出戶，還拒絕所有活動邀約，直到恢復至滿意身材。

雖然范曉萱曾勸她，當了40年瘦子，後面轉變一個人生，當個肉肉的女孩又如何？但大S認為姚晨在演講《一個中年女演員的尬與惑》中提及在懷孕期間失去了很多工作，工作室員工全部離職，只剩姚晨與經紀人面面相覷的狀況，完全道出她的心聲。

(中時電子報)

文章來源：陸媒專訪 大S 下凡

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