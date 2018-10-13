青峰搭機2小時寫出一首歌 讓楊冪敷臉聽到哭

楊冪相當喜愛青峰寫的新歌。(大房小山音樂提供)

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吳青峰近日與不少戲劇及活動合作，除了為古裝劇《扶搖》譜寫主題曲〈窗〉、台中花博主題曲〈請聽〉，最近更為楊冪主演的電影《寶貝兒》作詞、作曲並演唱電影同名主題曲，堪稱2018年新主題曲天王。此外，吳青峰也將在11月出席香港最盛大的音樂及藝術節Clockenflap 2018。

吳青峰在寫〈寶貝兒〉時是趁著搭飛機的過程中，邊看電影邊寫出整首歌，而且還在短短兩個小時完成填詞譜曲，吳青峰笑說，｢其實我還蠻常在交通工具移動的過程中寫歌，感覺好像把飛機、保母車當作我的行動工作室一樣！」他表示，｢我是第一次是邊看著電影邊寫出歌！我記得大概看到電影的三分之二時，腦中旋律就一直跑出來，所以在結尾前我就一邊看一邊寫旋律、歌詞，電影結束我也整首歌都完成了。

女主角楊冪聽完後，更是第一時間傳簡訊給青峰表達她的感謝及感動，還跟青峰說：｢真的很喜歡這首歌！我才剛剛敷臉，結果馬上面膜上都是眼淚，真不值錢啊！」讓青峰看到簡訊後頓時鬆了一口氣，滿是開心地表示，｢其實我跟楊冪很少聊到音樂的事，後來才知道當初是她跟導演推薦我來寫主題曲，所以我特別開心！」

原來會牽起這次合作，起源就是因為楊冪早從三年前透過電影《小時代》主題曲而喜歡上青峰的作品，後來兩人很有緣地又在《明日之子》的節目上合作而成為好友，青峰說：｢其實跟楊冪很有緣，而且很巧的是，我們在節目《明日之子》相遇時，當時正好在寫他主演的古裝劇《扶搖》的主題曲！我想這就是緣分吧！」

(中時 )

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