兩女神片場零交集 劇外同場互尬身材

2018年10月13日 03:30 中時 洪秀瑛

林真亦（左）、陳若穎。（禾力文創提供）

林真亦。（禾力文創提供）

導演姜寧執導的影集《N世代》將在11月播出，日前他應全球最大禮服租借廠商邀請，帶著劇中兩位女神級演員林真亦及陳若穎走秀。

微風女神陳若穎曾為微風之夜站台走秀，一同演出《N世代》的林真亦，則是選美冠軍出身，兩人對於走伸展台都不陌生，導演姜寧與品牌老闆娘是好友，此次亞太影展雷婕熙的禮服就是cloudset贊助，為了響應她的環保理念，用分享代替佔有，這樣的觀念剛好跟《N世代》的分享觀念相同，因此免費出借劇中兩位女演員，為此次創金氏世界紀錄的百人模特兒走秀活動站台。

在《N世代》16集中，林真亦與陳若穎完全沒交集，劇中陳若穎飾演已經當了好幾年女神的模特兒，想跨足演藝圈，因此犧牲談感情的機會，這角色與現實的陳若穎不謀而合。而林真亦在劇中演出剛嶄露頭角的演藝新秀，為了拼命往上爬，面臨一些現實的取捨。

兩人在劇中雖然都沒有同時出現過，但詮釋的卻是現在演藝圈及網紅界現象，尤其是這次走秀有上百位的模特兒，有很多是林真亦當年一起當模特兒的朋友，也有很多現在一起在演藝圈打拼的新秀們，每個人都為了這場秀卯足全力，想把自己最好的一面展露出來。林真亦說，感覺這樣的場景跟氣勢應該要在《N世代》劇中出現才對，導演姜寧跟主辦人說，明年《N世代》要拍第2季的話，這場百位模特兒車拼大戲就靠她號召。

(中時 )