用錯同情心？女大生脫褲讓學長磨蹭遭假戲真做

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
吳家詮

同情心人皆有之，但是有實用錯地方，反而給自己帶來難以抹滅的噩夢！南部地區一名女大生，請來學長幫她輔導課業，途中南學長出車禍手受傷，這名女大生自責是因為她之故受傷，不但讓學長留在住處過夜，還同情心使然，脫去底褲讓學長磨蹭下體洩慾，未料這位學長「尻槍」凍未條，竟然真槍實彈上陣，嚇得被害女大生辦休學，狀告學長性侵。

據判決書指出，這名女大生與被告學長原屬同一社團，去年為了準備報考證照，特別拜託一名學長幫忙課後加強通宵K書，女大生說，隔天起床一大早，學長忽然開始抱怨很久沒有「打手槍」、很難受，希望她能用手幫忙保養攝護腺云云，就算被拒絕後仍不死心，一直不斷苦苦哀求她。

據《蘋果》報導，女大生透露，當時她轉念一想，學長如不是特別騎車來載她也不會發生車禍，不能「自慰」自己也有責任，最後雙方達成協議，學長用圍巾矇住眼睛，她轉身脫下一半內褲趴著背對學長，這樣兩人就可以互用生殖器磨蹭避免尷尬，怎知磨到一半忽然感覺異物入體。

就讀大四男大生出庭時矢口否認，強調當天她沒有同意讓我用下體進入她的裡面，我也沒有這麼做，澄清是用手指插入的；但法官認為不論如何，被告利用猥褻之機性侵被害人是事實，犯後又一再狡辯、拒絕和解，依法重判3年2個月有期徒刑。

(中時電子報)

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