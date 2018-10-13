高雄》韓國瑜民調黃金交叉點落在10月底 她爆尚缺重要關鍵

2018年10月13日 01:49 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長參選人韓國瑜網路人氣超旺，但網路聲量是否能和長期耕耘的民進黨高雄市長參選人陳其邁對決？高雄林園大寮市議員參選人邱于軒直指，韓國瑜的黃金交叉將落在10月底，其中最重要的關鍵就是陸戰！

邱于軒指出，韓國瑜最近2次民調，都跟民進黨的陳其邁在誤差範圍內，根據他們的評估最快10月底就會黃金交叉。而黃金交叉的關鍵，就是每個支持韓國瑜的人，都自發性地變成韓的「總幹事」，幫他拉票。

邱于軒表示，過去韓國瑜上電視、開直播打空戰，但接下來需要基層的力量站出來相挺，11月24日真正把選票投進去。重要的關鍵陸戰，不能再循以往的路線，反而要像以往民進黨一樣把民心喚出來，每個人自發性地上街頭幫韓國瑜拉個幾票。據中評網報導，像民進黨陳其邁有10個立委當他的總幹事，可說是全台最豪華的競選團隊，韓國瑜沒這些立委當總幹事，但韓國瑜有每位喜愛他、支持他的人當他的「總幹事」。

邱于軒觀察此次高雄市長選戰，指覺醒真的是由基層往上，一種民心思變的覺醒！最近國民黨會一連舉辦3場重要的三山（鳳山、旗山、岡山）後援會活動，過去鳳山的政治版圖綠大於藍，因此上屆國民黨在高雄被打趴，光是在市長選舉就輸了40幾萬票。但這次不一樣，韓國瑜是隻非常強的母雞，讓他們這些小雞覺得與有榮焉。

(中時電子報)