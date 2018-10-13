囂張屁孩成不定時炸彈 北市警連日擴大臨檢壓制

2018年10月13日 07:18 中時 林郁平

北市警方13日凌晨出動大批警力，針對容易滋事場所進行擴大臨檢。(林郁平翻攝)

一群年僅20歲出頭的小屁孩公然在馬路上競速，奪走3名辛勤工作的無辜民眾生命，令大眾悲憤不已，感嘆我們的社會倒底怎麼了？這些目無法紀的屁孩們，動輒糾眾滋事，完全不顧他人安危，宛如不定時炸彈，讓民眾陷於恐懼之中，深怕哪天會遭到波及，要如何維持治安讓民眾安心，已成政府的當務之急。

每次發生重大社會事件，警方都會宣示維持治安的決心，北市警局從昨晚起，也規劃將連續7天實施擴大臨檢，表示將鎖定黑幫組織圍事、經營等活動及易滋事處所，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨檢、路檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩。

但這種方式真能收到防範及威嚇成效，頗令民眾質疑，屁孩們似乎也不放在眼裡，認為自己嗆聲、打架鬧事沒甚麼大不了，就算被抓，刑責也不重，就像前晚釀成大禍後，一群屁孩還在派出所外囂張接人，絲毫感覺不出悔意。

尤其，幫派界線日趨模糊，小鬼們成了烏合之眾，通訊軟體隨便一招，就會有一大群人助陣，潑漆、砸店、鬥毆樣樣來。而傳統能掌控黑幫動態的刑事伯們，在未報備下不得與特地對象交往等規定及時代變遷下，年輕一輩刑警連幫派大哥們都不認識，更何況行蹤不定的小鬼們，奢談要壓制他們囂張的氣焰。

基層員警直言，要維持社會安全不能僅靠警察，在欠缺法治教育、家庭功能失衡下，觀念偏差的屁孩，視人命如草芥的行徑，彷彿就像是不定時炸彈，令民眾惶惶不安，贊成司法以重罪將犯罪者繩之以法，而高層也應重新思考治安策略，以避免憾事一再發生。

(中時 )