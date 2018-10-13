10／13 三大報頭條要聞

2018年10月13日 07:28 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●行政院長賴清德昨天在立法院明確表態，停止興建深澳燃煤電廠，台中火力發電廠的4部燃煤機組也要提前至2024年退場。由於年底大選藍營推反空汙、反深澳公投，讓民進黨選情幾乎被壓著打，賴揆在此時機點政策大轉彎，也引來清理空汙戰場，拚翻轉選情質疑。

●21歲嫌犯謝亞軒及其22歲友人黃佑呈，前晚無照又在北市南京東路公車專用道飆車競速，造成無辜3人枉死，警方12日罕見以殺人等罪嫌將2人移送台北地檢署，檢方認為2人涉犯重罪，且有勾串滅證之虞，依刑法殺人罪及妨害公眾往來安全致人於死罪，將2人聲押禁見，法官裁定謝、黃各以15萬及10萬交保。

●深澳電廠急轉彎停建，經濟部立刻以增設新燃氣機組，強調2025年供電會更高，電價只漲1％，以安民心。但這兩張支票幾乎可說會成為「空頭支票」。因中央才宣布完，桃園市長鄭文燦立刻打臉同黨同志，說不准大潭電廠再增設機組；而國際天然氣價長期高檔，更別說萬一民營電廠申設成功，發電成本高於台電，電價只漲1％，更難令人相信。

●深澳電廠確定停建後，經濟部昨正式啟動替代方案。台電初步盤點出北部6座現有電廠，後續進行增設天然氣機組評估，但以大潭電廠在各項條件都領先，最有機會雀屏中選。不過用較貴的燃氣取代深澳燃煤，經濟部坦言電價會上漲，預估2025年平均電價比使用深澳多1％，若再加上綠電，等於未來每戶每年電費要多支出近2000元。

◎旺報

●編者按隨著到大陸就學就業人數增多，大陸也不斷放寬台胞在大陸的就業限制，並給予更多生活便利。在大陸推出台胞居住證後，綠營內掀起一股仇中聲浪，擬透過修法阻礙台胞至大陸尋找良機。本報透過採訪，讓讀者理解，台胞至大陸出任類公職，有利於促進大陸對台灣的了解。

●大陸推出「台胞居住證」，陸委會目前正加緊腳步修改《兩岸人民關係條例》，也列為立法院這會期的優先法案。另外包括綠委王定宇及時代力量都有提出申領居住證即「除籍」的版本。對此，陸委會重申對申領者無立即除籍的問題，但確定朝建立「申報機制」及安全管理配套措施修法，待廣泛而充分徵詢「標的團體」及各界意見後，就會提出版本。

●台胞社區主任助裡的工作五花八門，一開始尋找「切入點」需要發揮巧思，待等累積一段時間後，同樣可獲得滿滿的成就感。資深社助李佩珍這幾年透過多次往返兩岸訪談查資料，以「開台王」顏思齊，成功串起廈門海滄青礁村與台灣雲林的宗親連結。她認為這份工作與生活密切相關，當越融入當地生活，做起來就會越得心應手。

●在大陸政府推出一波波惠台措施與發放居住證之際，我政府擬將修改《兩岸人民關係條例》，對居住證與台胞在陸兼職做出反制。有關台胞赴陸兼職的議題，北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，相關的台胞兼職能參與大陸的治理與管理，對大陸而言，可以提高大陸內部的治理水準；對台灣而言，台胞的需求能夠被聽見，有利於改善台胞在大陸的環境，這對雙方而言是互利的過程。

◎工商時報

●台股10月急殺近千點，個股位階重新洗牌，且上市櫃前9月營收全數公布，今年營運表現越趨明朗，法人研究部門根據產業現況給予最新評價，續挺兆豐金、台達電、南茂等13檔個股，昨（12）日已有買盤回補卡位，成為市場吸金焦點。

●美國官員表示，美國財政部於15日提交國會的半年度匯率報告中，不會把中國列為匯率操縱國，因其內部提交給穆努欽（Steven Mnuchin）的報告，並未作出這項建議。此外，白宮主動告知中方，希望安排中美兩國元首於11月底舉行的G20（二十國集團）峰會會晤，為中美當前困局找到解決辦法。

●經濟部全球招商大會於日前舉行，今年外商簽署投資意向書（LOI）表達未來三年將投資的金額降至去年一半，僅新台幣540億元。一葉知秋，這是個嚴重的警訊。

●中美貿易摩擦升級陰影持續籠罩下，中國9月份出口表現超出市場預期。中國海關昨(12)日公布，以美元計價的9月份出口年成長達14.5％，進口年增率稍微回落至14.3％。分析指出，這與目前外需旺盛、企業在美國加徵關稅前搶出口、加上人民幣匯率貶值支撐出口有關，但中國外貿展現韌性的同時，貿易戰對企業信心、對產業鏈的衝擊仍不容小覷。

(中時電子報)