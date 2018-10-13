台中》韓國瑜空戰直搗高雄　盧秀燕卻還深陷派系整合？

2018年10月13日 08:04 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄竟成為此次選戰焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜藉由空戰和創造議題意外跟民進黨的陳其邁戰到五五波緊繃態勢，但反觀國民黨提名的台中市長候選人盧秀燕從去年一直猛攻空汙議題，但至今民調差距卻依舊拉不開，令人關注台中選戰到底發生何事？有媒體認為，盧秀燕現在不應該再拘泥於派系整合，而是該反思選戰節奏，如何吸引年輕選票。

據香港媒體《中評網》報導，相較於韓國瑜在高雄帶來的驚奇，盧秀燕卻是一直拉不開民調的差距。根據昨（12日）日國家政策基金會委託TVBS民調中心調查的民調結果顯示，有40.1%的民眾支持盧秀燕，支持台中市長林佳龍則有33.6%，盧領先6.5%。而艾普羅民調在10月初發布的民調則顯示，盧秀燕以40.2％的支持度勝過林佳龍的38.1％，盧領先2.1%。這兩民調背後所顯示的是雖然盧秀燕處於領先，但差距一直無法拉大。

但對照高雄，韓國瑜從一路不被看好情形下，藉由創造議題與網路直播的空戰襲擊下，逐步將選情拉至五五波，更讓全台掀起一波「韓流來襲」。雖然盧秀燕也常在臉書直播，但是場合不外乎是菜市場掃街拜票或是記者會等競選活動，但韓國瑜的網路直播，都是鎖定與網民世代對話，所以雙方所接觸的網民層就不同，造就兩人在網路聲量的差異。

另一方面還有國民黨在台中、高雄兩個城市環境不同所致。台中縣市過去政治板塊都是藍大於綠，雖然台中市目前是由民進黨執政，但藍營在台中市議會的實力仍是大於綠營。高雄市的情況則是相反，原高雄縣的紅、白派，原高雄市等的派系，在民進黨長達20多年的執政下，其根基大多已式微。

所以盧秀燕花費心力在派系整合上，也是環境所致，但盧秀燕現在要更注重的是選戰節奏的改變，如何吸引年輕族群的認同，才是年底台中市長選舉的「關鍵選票」。

(中時電子報)