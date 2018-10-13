車廠告誡「開快車煞不住」 屁孩當耳邊風釀三死

2018年10月13日 08:39 中時電子報 張國欽

有傷害、酒駕等多項前科的21歲謝姓屁孩，前天（11日）開著友人租來的黑色轎車，於北市南京東路與黃姓男子尬車，因失控衝進人行道，發生撞死3人悲劇。據警方事故後調查，謝男案發前才去修車廠檢查車子，當時老闆曾提醒他，引擎轉速超過2000轉可能會「煞不住」，但謝男卻當耳邊風，不當一回事，還在下班尖峰時刻競速飆車。

謝男飆車釀3死，當時在他後方的郭姓駕駛，隔日將行車記錄器拍到的畫面po上網，畫面顯示，明顯看出謝、黃在南京東路的公車專用道高速競飆，肇事前10秒鐘，黃男看見前方有機車急踩煞車，跟在後頭的謝男反應不及，將方向盤猛向右轉，但因車速太快瞬間失控，衝向路旁騎樓，當場將站在路邊的3人撞飛，最終釀3死悲劇。

將事發過程po上網的郭姓駕駛沈痛說：「3人被撞飛躺在地上的情景，至今仍在腦海揮之不去」、「或許我車速能快一點就可阻止憾事發生」，「寧願被撞的是自己，至少我車大不怕撞，還可以救回這3條生命、兩個家庭！」。

此外，一家修車廠老闆表示，他事發前曾幫謝男檢查輪胎，並提醒謝男不要開快車，否則恐會煞不住，但謝未理會，還竟在街頭競速飆車，才造成嚴重死亡車禍。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)