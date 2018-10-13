NBA》老狼王怒了！賈奈特嗆吉米巴特勒有妄想症

2018年10月13日 08:49 中時電子報 黃及人

面對吉米巴特勒把灰狼內部氣氛弄到烏煙瘴氣，昔日「狼王」賈奈特終於看不下去了！賈奈特13日怒批巴特勒有妄想症，「巴特勒自以為身價比他真正身價還要高，我承認他是很出色的球員，但他無法拿去跟詹姆斯、杜蘭特等人相比！」

「如果詹姆斯與杜蘭特是A＋等級，巴特勒只是A或A－，」賈奈特說，「我不知道他是否有權力可以要求灰狼交易自己，儘管他可以搞破壞，我仍不確定他具備這種球星等級，把球隊搞成這種窘境，我不確定他有這種本錢。」

賈奈特強調，他可以理解巴特勒的感受，但巴特勒發洩的方式是錯的，「我也算一個瘋子，我可以狂噴麥克海爾或桑德斯，但這一切都為了激勵大家，但訓練中的事情就留在訓練場上，發生什麼也只能私了，現在卻是眾人皆知。」

「我從來沒跟灰狼要求過交易自己，因為我把灰狼當成自己的家，我建立了那支球隊，我怎麼可能輕易離開，」賈奈特說，「唐斯與威金斯都是我的小兄弟，我必須支持他們，雖然我也認為唐斯必須加強一下自己的領導能力。」

儘管外界一致批評吉米巴特勒太過狂妄，雷霆球星保羅喬治卻跳出來支持巴特勒，「巴特勒有正當、合理的理由這麼做，他這輩子都以努力打球著稱，他希望所有人都匹配他的強度，很多人卻沒具備這種水平，所以我支持他！」

(中時電子報)