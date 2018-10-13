同德家商《全家料理王競賽》獲特別金牌獎 將赴日交流

2018年10月13日 09:20 中時 楊樹煌

同德家商在《全家料理王競賽》勇奪特別金牌獎的得獎師生︰指導老師廖昱翔、學生彭詠如、黃柏凱與陳侑章。（同德家商提供）

私立同德家商餐飲科餐三甲學生黃柏凱、彭詠如、餐三乙學生陳侑章，參加行政院農委會主辦的全家料理王競賽，榮獲特別金牌獎，並獲10萬元獎金及東京來回機票，將代表台灣前往日本東京甲子園交流，讓全校師生都同感與有榮焉。

同德家商餐飲科優質團隊在指導老師廖昱翔指導下，參賽3位同學，在80隊中脫穎而出，榮獲特別金牌獎，並成為唯一代表台灣赴日本東京交流團隊，主辦單位昨12日晚間特在台北市長官邸舉辦頒獎暨成果發表會，讓參與的同德家商董事長徐德香及校長林元貴都感榮耀。

同德家商董事長徐德香指出，這次能獲特別金牌獎，是近年來多次烹飪比賽，最為特別的1次，從報名到入圍，經師生多次討論修改，過程艱辛、困難，但學生們做到逐一面對挑戰，及解決問題的能力及學習態度。

校長林元貴表示，為這次比賽，老師及學生們籌備很長時間，因這次比賽除廚藝外，也有口頭報告、微電影紀錄片等等，讓師生都煞費苦心，能獲這種成果，對老師及學生而言，都是甜美的果實。

指導老師廖昱翔表示，此次獲獎，真的難能可貴，要感謝學校給學生的空間，才能獲得佳績，但這長久訓練時間，讓大家都花了不少心力，尤其此次比賽，還需上台簡報5分鐘、食材實作40分鐘、評審提問3分鐘。

另在製作15分鐘微電影中，分別拜訪3位農民及農場、找尋當地特色食材，並設計菜單，為此下了不少功夫，最後終於嘗到勝利的果實，得來不易的獎項，讓賽者更是歡耀。

(中時 )