這場面太震撼！台大40醫護擠爆手術房搶救小生命

台大醫院30-40位醫護人員擠在手術室搶救1個小孩，此場面令人感動落淚 。(擷圖自施景中臉書)

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中時電子報
/綜合報導

什麼是「知其不可而為之」？台大醫院做了最瀝漓盡致的詮釋！台大婦產科名醫施景中昨(12)日在臉書上貼文，30-40位醫護人員擠在手術室，搶救1個小孩，雖已盡全力，仍功虧一簣。他說，大部分都是做志工，什麼給付都請不到。這群台大醫護人員的付出，引起外界熱烈迴響，網友稱醫者仁心活菩薩，這真是台灣最美麗的風景。

施景中在文中還提到，「救人是我們唯一志業，又豈會在乎錢？感謝家屬讓我們盡量救，知其不可而為之。也讓我們知道，醫療團隊們，其實很渺小。人豈能違反天意？」這位仁醫文末以「敬畏上天」作為結語。

從貼文的po圖可看出，這場手術動員了婦產科、小兒科、麻醉科等醫護人員，手術室一次擠滿這麼多人力，齊心搶救一個小生命，這樣的畫面太震撼，讓人看了不禁眼眶紅。施景中回覆網友表示，「我們本來是希望都救的」，可見是接生雙胞胎的高難度手術。

網友們紛紛留言為他們的仁心按讚，「這是台灣最美的風景！」、「真正的台灣之光」、「看的心酸酸，眼眶熱熱的。」、「向所有的醫護團隊致敬！」、「這照片讓人激動落淚⋯⋯」、「天地動容，台灣有你們真好」、「讓世人知道其實人間處處充滿了愛跟道德和正義」、「跟死神對抗的菩薩」、「盡力而為即勇者，不以成敗論英雄」。

(中時電子報)

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