東北風漸弱！北部仍大雨特報 中南部空品變差

2018年10月13日 09:17 中時 廖德修

今天上午新北、基隆、宜蘭仍有大雨特報。（圖／取自氣象局網站）

氣象局預報員李孟軒表示，東北季風逐漸減弱，今天上午平地最低溫是淡水的18.1℃，比昨天的17.7℃高。清晨4點20分發布的基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣全部大雨特報，民眾周末外出遊憩要攜帶雨具；不過中午前氣象局會討論是否解除大雨特報，因降雨情勢已漸漸趨緩。

李孟軒說，明（13）日東北風逐漸減弱，氣溫緩步回升。但下周二（16日）起東北風再度增強，但不及目前這波東北季風，北部及東北部氣溫稍微下降。中南部地區不受影響，是一整周幾乎多雲到晴，僅午後有局部短暫雷陣雨，須防短時強降雨及日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在個人專欄亦表示，今日白天起至下周一（15日）東北風減弱，但迎風面的東北部、北海岸及北部山區仍有局部雨。大台北天氣比較好轉，仍有局部短暫雨，氣溫逐日略升，惟仍偏涼。

下周二至周四（18日）另一波東北風南下，但冷空氣比目前這波弱許多，僅北部、東北部有局部雨。溫度方面，都會區降至20℃，沿海空曠地區約可降至19℃左右。

隨著東北季風減弱，中南部擴散條件不佳，空氣品質也受到影響，據環保署空氣品質監測網顯示，上午高雄市的橋頭、大寮、楠梓三個測站都達到橘色提醒，AQI指數破百，代表對敏感族群不健康，主要是PM2.5濃度較高。

明天起東北風減弱，環保署預測雲嘉南、高屏地區的空品都會達到橘警，下周一（15日）連中部地區也會上升到橘警，高屏地區平均值最高。入秋後吹東北風，中南部進入長達半年的空汙季，除非東北風帶來的水氣夠多，空品才有可能改善。

(中時 )