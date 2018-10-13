山友歷劫歸來4萬紅包感謝 新北消防婉拒餽贈

今年初在烏來登山發生山難獲救詹先生（圖左）感念新北消防局救助，致贈四萬元紅包，由政風室主任鍾榮欣（右）代為返還，詹先生說要將這筆款轉贈弱勢團體。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

新北市政府消防局第四救災救護大隊烏來分隊與安和分隊，日前分別接獲民眾郵寄感謝函與新臺幣2萬元紅包，發現是今（107）年3月間在烏來的落鳳山執行山難救助，協助當時滑落山坡且脊椎骨折的詹先生脫困，詹先生的傷勢在半年的調養後已痊癒，為感念消防人員當時對自己的救助，於是寄送紅包表達謝意。

烏來分隊與安和分隊的值班臺在接獲紅包後，旋即告知主管並依規定送交新北市政府消防局政風室處理，嗣於107年9月底由政風室派員代為返還詹先生。詹先生心懷感激地說，自己的登山經歷已有三十餘年，想不到會在59歲時歷經一劫，新北消防弟兄當日的慨然施救使他沒齒難忘，既然消防局無法收下紅包，他將再轉贈給弱勢團體，將自己的心意傳達給更多需要受照顧的人。

新北市政府消防局表示，執行救災救護任務是消防人員應盡的職責，且依「新北市政府員工廉政倫理規範」等相關規定，公務員除有例外情形外，不得收受餽贈。感謝民眾對於消防隊員的肯定，此次烏來分隊與安和分隊不僅在救助上展現出專業素養，即時拒收餽贈的廉潔表現亦足資示範、值得表揚，已透過內部的行政獎勵機制，將詹先生的感恩之情化為實質表揚。

(中時電子報)

山友歷劫歸來寄4萬紅包感謝，新北消防婉拒餽贈，交由政風室全數歸還。（吳家詮翻攝）
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