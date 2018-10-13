CNN：美中關係跌落空前谷底 邁向新冷戰邊緣？

美中關係因貿易，軍事與政治等一連串的摩擦，已跌落空前谷底。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報
美中貿易戰

北京官員日益了解，也愈來愈擔心，美國總統川普承諾，將顛覆兩國數十年來習以為常的雙邊關係是認真的。

CNN新聞網13日分析指出，北京震驚地體會到，有關華府白宮廣泛的新政策倡議是衝著中方來，並不只是傳聞而已。自6月以來，美中外交關係不僅在貿易，也在軍事與政治等各方面迅速惡化。

分析說，或許這還不是下一場冷戰的開始，但美中關係已跌入空前谷底。雖然中國國家主席習近平預定11月時，要在20國集團（G20）高峰會期間和川普會面，以尋求解決方案，但美中政策專家都擔心，可能為時已晚。

亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）說，美國改變舊慣例的程度是他前所未見，要挽救某些較具合作性的關係，已經到了最後關頭。

美中角力

一年前，幾乎沒人會想到，世上最重要的美中關係會跌落到如今的新低。分析指出，1990－2000年代時，台灣（Taiwan），西藏（Tibet）與天安門（Tiananmen）是美中關係最具爭議性的話題。然而，隨著物換星移，這3T中除了台灣不變外，主要造成美中關係冷卻的另兩T已經變成貿易（Trade），還有最重要的－－川普（Trump）。

美國副總統彭斯（Mike Pence）4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，從人權到干預美國大選，廣泛痛批中國大陸政策。

他在演說中指出，北京正運用傾政府全力的手段，利用政治，經濟與軍事工具，還有宣傳，以增進自身的影響力，並在美國獲利。許多觀察家將他的演講比喻為英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）馳名的「鐵幕」（Iron Curtain）演說，並預言新冷戰揭開序幕。

然而，北京官員強調，儘管有貿易爭端，但雙方經濟利益交織。起碼在公開場合，美中都拚命撇開冷戰2.0的概念。

不過，就在彭斯演說後幾天，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）加碼指出，北京對美國構成的威脅比俄羅斯大。他在參院聽證會中說，北京在許多方面象徵美國所面臨最廣泛、最複雜，也最長期的反情報挑戰。

(中時電子報)

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文章來源：Are Trump and Xi on the brink of a new Cold War?

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