高雄》陳致中直播賣「膏藥」 網友PO上爆料公社

2018年10月13日 09:39 中時電子報 邱文秀

由大陸網友創的臉書粉絲頁「台灣傻事」也轉發陳致中賣膏藥影片

民進黨高雄市議員參選人陳致中前陣子爆出夜訪招待所，網友在「爆料公社」貼出陳致中地下電台工商直播賣膏藥、深海魚油、Q10等，並宣稱療效，吃了可以幫助身體細胞產生能量等。購買就送「致中礦泉水」還有扇子。並說國民黨現在抹黑他就是要把他拉下來，對北京有所交代，如果他選不上就無法對「一邊一國」有所交待。

網友Nick在爆料公社PO出影片，指民進黨高雄市議員參選人陳致中工商服務賣膏藥，「賣深海魚油、Q10、牛樟芝3500$ 還有滴雞精.. 許久不見陳致中，現在賣膏藥的樣子跟大師兄還真的夠像了... 問題是，可以網路直播賣這些產品嗎?? 衛福部在哪裡?? 賣這些東西，不需要有藥師牌嗎?? 現在講話的樣子怎麼跟愛河邊的皮條客氣口很像?? 購買就送致中礦泉水, 還有扇子.. 另類飢餓行銷嗎??」

Nick說「貪那麼多錢了，還整天辦募款餐會，賣膏藥撈錢，要說這種議員選出來了，會造福鄉里才有鬼...選上了在那搞他們家的扁案翻案，關人們屁事，這選舉考驗高雄人.. 有沒有頭腦就看這一道了..」

由大陸網友創的臉書粉絲頁「台灣傻事」也轉發陳致中賣膏藥影片，並說「來一來，看一看啊!陳致中地下電台工商服務賣膏藥，深海魚油Q10一盒只要2800元，牛樟芝只要3500元，走過路過，不要錯過啊!」

爆料公社網友們留言「滿三千送nico」、「改行賣壯陽藥比較有說服力」、「酒店在走,體力要有」、「這種撕裂分化族群言論.....嘖嘖嘖」、「其實開直播，分享魚訊還比較有搞頭！」、「高雄人就這樣被地下電台長期洗腦，頭腦不綠才怪！」、「有關係就沒關係 我們能如何，換我們小市民 網路賣藥 抓到就GG了~」、「 放屁～臺灣不是你家的～不會因為你沒當選臺灣就變大陸的～你沒那麼重要啦～....這招你爸用過了～換新招啦」、「高雄小港區的選民講講話!」

(中時電子報)