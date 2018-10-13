網路男蟲發功 24小時約熟女上摩鐵並洗劫財物

邱嫌扮網路男蟲，一天內約出熟女網友洗劫財物。（程炳璋翻攝）

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中時

台中市邱姓男子5日從臉書交友聯誼網站認識台南的沈姓女子，在24小時內完成認識、見面到摩鐵，並趁沈女酒醉不醒人事時，偷走財物，再到女生家中二度行竊，沈女清醒才知遭洗劫，6日一早向警方報案，警方12日晚間將邱男拘提到案，13日依照強盜罪嫌隨案移送台南地檢署。

52歲邱男家住台中，已結婚生子，目前無業，專門透過網路鎖定想找感情第二春的熟女，佯裝交往，卻在見面後，找機會灌醉對方，下手行竊財務逃逸。長相斯文的他多次以此招行竊得手。

邱男5日又在臉書的交友聯誼社團中，遇到家住台南沈姓女子，無業的他卻佯稱是玉石商人，取信女方，兩人一拍即合，他藉口「剛好」要到台南一趟，火速南下相約見面。

兩人5日第1站先在府前路的一家KTV唱歌，隨即又一塊外出吃宵夜，午夜時分就相偕到中華西路一家汽車旅館開房間。

在旅館房內的沈女只喝了一杯啤酒，隨即不省人事，邱男她身邊約4至5萬現金洗劫一空，再將女方丟包，拿著她的家鑰匙，6日凌晨跑到沈女家中二度行搜刮，再偷得5萬現金與些許金飾後逃逸。

沈女整整昏睡8小時，直到6日一早清醒，才知這場約會原來是一場騙局，自己遭網路男蟲莫名「乾洗」，氣得向警方報案，並懷疑自己遭迷姦。

沈女事後到醫院檢驗，未有遭人性侵跡象，警方仍依照強盜罪展開追捕。12日晚間將邱男逮捕到案，才發現他多次用同樣手法，在台北、桃園、台中作案，行竊女網友財物，他坦承缺錢才犯案，警方依照強盜罪將他隨案移送台南地檢署。

(中時 )

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