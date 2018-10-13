新北》賴揆停建深澳 葉毓蘭：民進黨選戰策略

行政院長賴清德。(圖／本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德10月12日在立法院接受綠委江永昌質詢時明確表示，觀塘天然氣第三接收站日前環評過關，未來建置完成後，除可供應大潭電廠的機組，尚有120萬瓩發電量，足可取代深澳電廠，才決定「停止興建深澳電廠」。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭她還原民進黨首次執政時對核四的反覆態度，質疑這是「民進黨的選戰策略」。

葉毓蘭今在臉書表示，她記憶猶存的記得2000年民進黨首次執政時面對核四的態度，時任總統陳水扁，因時任行政院長唐飛明確表示反核，和民進黨反核立場相悖，黯然下台，繼位的張俊雄，隨即宣布停建核四。

讓她歷歷在目的畫面就是，陳水扁邀請當時的國民黨主席連戰入府討論核四問題，連戰也準備了大量資料要討論核一、二除役，但同時，行政院卻同步對外宣布停建核四，這讓甫離開總統府的連戰，對受訪時知悉行政院停建核四錯愕不已。

雖在隔年張俊雄決定復建，但中間停工近4個月時間，已讓投資金額從1888億飆漲到2335億，核四的一號機組商轉時間也民國93年一再拖延到100年，最後更因日本福島核災問題導致國內反核聲浪大起，使機組從未啟用。從1980年代至今總共花了新台幣2838億在興建核四，恐全部債留子孫。

葉毓蘭痛批，「死抱反核神主牌，現在為1124選舉，又宣布深澳停建、中火減煤」，她不禁質疑，這是執政黨的能源政策？還是「一時的選戰策略？」。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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