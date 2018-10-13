來自馬來西亞的「假表弟」 險騙走竹東婦6000美金

警方前往銀行，苦心勸阻張女匯出款項，避免人財兩失。（莊旻靜翻攝）

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住在竹東鎮的張姓女子，透過交友網站認識1名住在馬來西亞的帥哥，張女以「表弟」稱呼該名男子，經過2個月的交流，「表弟」以投資需用錢老梗，險些騙走張女6000美金積蓄，幸好第一銀行機警通報，警方煞費苦心攔阻，以免張女成為下一個人肉提款機。

新竹縣竹東警分局竹東派出所警員李承瑋、林廣諭12日下午接獲第一銀行通報，得知58歲的張姓女子要匯出6000元美金給馬來西亞的情人。警方獲報到場，徵求張女同意，察看手機通訊軟體LINE的對話，發現這名「表弟」甜言蜜語，以「這世界只愛你一個人」、「等我賺到錢會帶你來馬來西亞幸福一輩子」等語，攻陷張女的心。

「表弟」看時機成熟，立即向張女表示，因投資需用錢，約需6000元美金（折合台幣約18萬餘），張女則立即前往銀行匯款。警方勸導張女，「台灣人怎麼用簡體字？」、「請他來派出所，他一定不敢來」等語，還有辛苦賺來的收入一匯去就血本無歸，讓張女漸漸打消念頭。

警方表示，使用愛情詐騙手段者，會投入大量時間來發展自己的角色，和有效的戰術，但即使是最具說服力的騙子，也會立即暴露真正的意圖，遇呼籲民眾提高安全意識，一發覺不對勁，立即報警查證，避免成為跨國愛情詐騙的受害人。

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(中時 )

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