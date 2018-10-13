民進黨若高雄台中敗選？吳子嘉：備案都準備好了

2018年10月13日 10:13 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選，從一開始外界看好民進黨選情到現在台中高雄都拉緊報，外界已經在看若是台中高雄敗選，民進黨如何處理。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民進黨是最會選舉的政黨，不用等外界評估，民進黨內備案都準備好了，喜事有喜事的備案，告別式有告別式的備案，就等選舉結果揭曉。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》中表示，不用等現在外界如何討論民進黨敗選如何，民進黨現在早就在盤算了，而且每一個備案都準備好了，萬一台中輸，民進黨要怎麼辦？萬一高雄輸，民進黨要怎麼辦？要是台中高雄都輸，民進黨要怎麼做，這些民進黨都已經有備案了，不管是辦喜事的準備，或是告別式的準備，民進黨都已經有備案。

如果只輸新北，那麼就是民進黨秘書長洪耀福下台；而台中高雄都過關，那麼總統蔡英文和行政院長賴清德就安全過關。

要是台中掛高雄活，那麼身兼黨主席的蔡英文就要下台，總統府秘書長陳菊將任黨主席；而這中間有個變數，就是民進黨新北市長候選人蘇貞昌的得票數，如果他只輸5萬票內，蘇貞昌會出來搶黨主席之位，但是要輸十萬票，蘇貞昌只能黯然退休；所以蘇貞昌是個局。

如果是台中活高雄掛，那麼民進黨就危險了。但要是高雄台中都輸的話，民進黨2020的總統大選就不用選了，民進黨誰當總統候選人都會面臨到敗選的危機。

吳子嘉強調民進黨的傳統就是打選戰時，大家會一致對外，不會扯自家人的後腿，大家都有輸不得的壓力，怕被罵，所以會用盡心力努力打選戰。

(中時電子報)