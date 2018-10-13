MLB》非砸錢不可了？洋基游擊手開刀報銷

2018年10月13日 10:23 中時電子報 盧品青

洋基當家游擊手桂格瑞斯(Does Gregorius)確定要動右手肘韌帶重建手術(Tommy John)，明年會缺席大半個球季，球隊必須設法補起內野防線。如此一來道奇重砲馬恰多(Manny Machado)立刻又進入洋基的雷達。

馬恰多曾是三壘金手套，改守游擊之後一度水土不服，不過他轉隊道奇至今大有進步，是三游防線的可靠人選。他今年0.297打擊率、37轟、107打點都是生涯最高，被視為年底最大咖的自由球員之一。

很難想像洋基會放走桂格瑞斯這樣的猛將，他絕對是值得用大約綁住的好手。總管凱許曼(Brian Cashman)也正在傷腦筋，他告訴媒體說：「如果不用現有人手撐著，就得找更好的替代方案，但現在言之過早。」

如果不補人，可以把托瑞斯(Gleyber Torres)從二壘調往游擊，再找人補防二壘。問題是三壘手安杜哈(Miguel Andujar)守備本來就差，如此一來洋基就和去年的紅襪一樣陷入內野防線不齊的困境。

最好的替代方案當然是簽下馬恰多，他頂住游擊防線沒問題，桂格瑞斯歸陣後，馬恰多更可以取代安杜哈去守備三壘。然而這又是一個錢坑，洋基眼下還有先發輪值的問題，這全得看洋基老闆願意掏多少銀子了。

(中時電子報)