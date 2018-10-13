NBA》主力終於到齊！火箭20顆三分球轟翻灰熊

2018年10月13日 10:24 中時電子報 黃及人

傷兵累累的火箭，搶在最後1場熱身賽找回全數主力應戰，隨即交出全場轟進20顆三分球的恐怖外線，終場121比103轟翻灰熊，今年熱身賽3勝1敗作收，新球季開幕戰18日在自家主場遭遇「一眉哥」安東尼戴維斯領軍的鵜鶘。

好不容易等到傷兵陸續歸隊，火箭13日排出保羅、哈登、恩尼斯、塔克與卡培拉的例行賽預估先發陣容，「甜瓜」安森尼與艾瑞克戈登替補上陣，證明這支上季搶下聯盟戰績第1的西區強豪，終於準備好迎接新球季挑戰的來臨。

火箭一開賽就三分火力全開，轟到灰熊幾乎無法應對，打完前3節，火箭以95比73遙遙領先，原本以為火箭總教練丹托尼會讓主力休息，沒想到末節仍派上哈登、保羅、安森尼等主力，擺明就是不想給灰熊任何反撲機會。

重新找回完整陣容的火箭，13日全隊8人得分上雙，展現他們得分點眾多的優勢，「大鬍子」哈登攻下全場最高23分，且有6助攻、6籃板，保羅14分、11助攻，熱身賽首次上場的卡培拉12分、13籃板，安森尼11分。

灰熊則以今年第4順位選來的傑倫傑克生18分最高，康利與塞爾頓各有15分，「高富帥」帕森斯12分，日籍前鋒渡邊雄太再獲上場機會，替補打了9分鐘，貢獻2分、2籃板與2火鍋。

(中時電子報)