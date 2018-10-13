桃園》馬英九斥民進黨「1桃救3市」把環評制度一夕摧毀

2018年10月13日 10:39 中時 蔡依珍

馬英九笑言手上還有國慶來桃園參加升旗典禮時的國旗「遺跡」。(蔡依珍攝)

馬英九13日一早陪同桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員蘆竹區長褚春來、以及黨提名的桃園市議員參選人張桂綿到蘆竹區南農市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

馬英九13日一早陪同桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員蘆竹區長褚春來、以及黨提名的桃園市議員參選人張桂綿到蘆竹區南農市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

馬英九13日一早陪同桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員蘆竹區長褚春來、以及黨提名的桃園市議員參選人張桂綿到蘆竹區南農市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

馬英九13日一早陪同桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員蘆竹區長褚春來、以及黨提名的桃園市議員參選人張桂綿到蘆竹區南農市場掃街拜票。(蔡依珍攝)

前總統馬英九13日到桃園掃街拜票，面對民進黨「1桃救3市」，馬痛批政治交易本來就不對，更斥蔡英文總統施政政策不斷髮夾彎、人民無所適從，強調過去支持天然氣接受站，但前提一定要通過正式環評，而非政府強過關山，怒斥民進黨：「把我們中華民國建立幾十年的環評制度一夕間整個摧毀掉！」

馬英九13日一早陪同桃園市長參選人陳學聖、受國民黨徵召參選桃園市議員蘆竹區長褚春來、以及黨提名的桃園市議員參選人張桂綿到蘆竹區南農市場掃街拜票，受到民眾夾道熱烈歡迎，紛紛上前握手合照，把市場擠得水洩不通，更有人高呼：「馬英九凍蒜！」要他東山再起。

面對外界質疑民進黨在桃園選情穩定，因此犧牲藻礁換選情，馬英九痛斥這種想法非常不道德，強調7千年的藻礁對於生態有很大的幫助，很多的魚、蝦、螃蟹在藻礁生活，拿掉藻礁等於改變牠們的生態，「這個全世界的人都反對！」

馬英九直言政治交易本來就不對，更重要的是執政黨把所有的能量都放在天然氣非常危險，因為像夏天，6到9月天然氣的安全存量只有7天、其他日子是14天，這樣的情況下非常不穩定，萬一發生氣候變化，譬如一個禮拜來兩個颱風、或是國際政治上的影響，都會使得天然氣供應不足，再加上天然氣價格比較高，所以大量用天然氣的話，他大膽預測：「電價一定會大漲！」

面對鄭文燦數度提及第三接受站是馬英九任內推動，馬英九也說，他雖然支持中油在大潭設接收站，「但是還是要通過環評啊！」，這是最重要的前提，但民進黨的環評用政府力量強行通過，把我們中華民國建立幾十年的環評制度整個摧毀掉，以後人民還會相信環評嗎？這就是最大的問題！

馬英九強調自己從來不支持毀壞藻礁，他提到全世界開始流行用浮動式接收站，液化天然氣運來後直接送出上岸、不需要接收站，預計未來幾十年會越來越多，全名浮動儲存跟再氣化的機制，可以在船上就把液化的天然氣再氣化，解決部分問題，不懂為何執政者沒有爭取採納。

(中時 )