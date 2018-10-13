性愛後腰痛 專家揭恐和未達高潮有關

2018年10月13日 10:58 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

夫妻、情侶享受魚水之歡，是人類最基本的慾望，但床上運動並非盡如人意，更有人哀嘆完事後感到腰痛。專家指出，性愛後的腰痛很常見，可能是動作太過激烈，或有病在身等因素造成的。不過，令人意外的是，未達高潮竟然也是腰痛的主因之一。為維持美滿的性生活，不論男女，一起來了解性生活出現的惱人腰痛是怎麼回事。

性行為後出現腰痛，並非在床上向來採取攻勢的男性所獨享，其實女性也會出現腰痛的現象。健康報網報導，性愛後感到腰痛，很多夫妻以為是自己的身體出現什麼問題，其實這在性生活所在多有，男女都很常見，與以下幾個原因有關係。

一、性生活過於頻繁

從事太多床上運動，腰部的運動量較多難免有閃失，因而腰肌勞損讓腰部的肌肉出現痠痛的現象，對於這種情況引發的腰痛，醫師提醒，進行性行為要知所節制，避免過於激烈，量力而為有規律的性生活。

二、患有疾病

女性出現性愛後的腰痛，可能與本身罹患子宮頸炎有關。一般子宮頸炎的症狀就是小腹疼痛和腰痛，當男性的陰莖進入陰道撞擊到宮頸時，這種疼痛感就會加劇，伴有子宮頸息肉的女性在性交後還會出現出血的現象。若女性出現性交後腰疼並伴隨出血現象，要及時到醫院檢查。另外男性若有攝護腺炎，也會在性交後感到腰痛。

三、達不到高潮導致

意外吧！性生活達不到高潮也會引起腰痛。一般性高潮是生殖器官血管充血後導致的，如果內外生殖器官受到刺激發生充血現象而在未達高潮時釋放，就會導致腰痛的發生。這與部分女性在月經期間骨盆充血、性欲升高而又不能做愛時感到腰痛的情況相似。

四、性生活中斷

夫妻性生活突然間中斷，會讓整個生殖系統以及盆腔充血不能迅速消退，導致大腦皮層會長時間處於緊張狀態而久久不能平靜。另外，男性精囊不能及時排空，也會讓男性大腦處於興奮狀態，在不能充分緩解的情況下，久而久之就會出現腰痛的現象。

性生活是夫妻之間不可或缺的感情調劑品，如果以前沒有不適，應該就是女性正值排卵期或月經前期，或身體過於勞累的緣故，只要休息就好，不需要處理。但如果頻繁出現同房後腰痛，就該趕緊看醫生了。

(中時電子報)