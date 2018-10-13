亞太傳統藝術節亮點 保加利亞女性耆老唱複音天籟

2018年10月13日 11:20 中時 趙靜瑜

九位女性耆老穿著傳統服裝，吟唱古樂，兩組對唱，層層交疊，一組唱完還有獨特的尾音作拋接，非常吸睛。這群來自保加利亞的比斯萃薩女性耆老一開始是由一群擁有產婆背景的女性組成，她們以複音歌唱和舞蹈演繹傳統，展現了另一種複音音樂的面貌，即將在亞太傳統藝術節中首度獻「聲」。

亞太傳統藝術節今年將在宜蘭傳園區以及戲曲中心舉行，今年以「傳統藝術的堅持與適應」為主題，邀請表演團隊訪台演出交流。文化部長鄭麗君表示，自從去年戲曲中心開幕以來，這已經成為她常來的劇場，她認為文化就是一個國家的自畫像，透過傳統藝術，大家會找到自己的根。傳藝中心主任陳濟民表示，亞太藝術節以傳統藝術的堅持為主題，傳統演出團隊在這裡做交流，也看見傳統藝術發展的趨勢。

今年節目型態經過設計，以同一個文化體、演出型態呈現對比，上半場表現傳統，下半場則呈現面對變局時，音樂或樂舞所做的轉變：包括來自日本的坂東善菊舞踊將演出歌舞伎舞踊中極具代表性的作品《娘道成寺》，下半場《間(Ma)》則首次與臺灣南管音樂合作，尋找日本雅樂與南管音樂之間的共同點。

韓國國寶級樂團任實郡筆鋒農樂將展現韓國傳統農樂，與秉持傳統而衍生新創的劇目《Hi-Hi-Nantrak嬉戲樂樂》；韓國國立國樂院則將與臺灣國樂團聯袂演出，呈現朝鮮半島的音樂風情，創造獨特的韓流之夜。

除了日本、韓國等亞太地區之外，今年也首次將緯度拉升，邀請西亞的亞美尼亞、北亞的圖瓦共和國、東歐的保加利亞及塞爾維亞等訪台。其中保加利亞的比斯萃薩女性耆老以複音歌唱和舞蹈演繹傳統，展現東南歐的地貌與人文風情；塞爾維亞斯巴耶齊重唱團將以層層堆疊、穿透力十足的獨特唱腔，呈現該國古老歌謠。

台灣傳統創新的團隊也相當蓬勃，今年台灣國樂團將與九天民俗技藝團以及韓國國立國樂院，分別在三檔節目中融合演出，讓迥異的表演形式在此碰撞；雲樹雅集由二胡演奏家王瀅絜將自身學習二胡經典作品至創造現代語彙的歷程，透過有脈絡的作品介紹與演奏示範，讓觀眾更深入認識二胡音樂的百變魅力。

活動將於即日起至11月3日舉行，地點在傳藝中心宜蘭傳藝園區及台北台灣戲曲中心。

(中時 )