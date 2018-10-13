汽車違規左轉撞飛女騎士 路人CPR救回一命

2018年10月13日 10:50 中時 盧金足

台中市西屯區台灣大道13日上午發生一起疑為汽車違規左轉，衝撞機車騎士的車禍。（盧金足翻攝）

汽車違規左轉差點要人命！台中市13日上午6時25分在台灣大道發生一起汽車撞飛機車的車禍，26歲張姓男子駕駛自小客車，沿台灣大道內側快車道左轉文心路，往大墩20街方向行駛，衝撞騎機車的23歲簡姓女騎士，造成簡女頭破血流，幸好有路經的民眾幫忙施作心肺復甦術，女騎士恢復心跳，再交由救護車將傷者送醫急救。

台中市一早下起小雨，路面有點濕滑，上午6時多，加上周六假日，平時車水馬龍的台灣大道與文心路，人車並不多，但在附近施工的捷運工人卻忽然聽到「碰」的重擊聲，大家紛往台灣大道察看，發現簡姓女騎士被一輛黑色汽車撞飛，躺在馬路上頭破血流，傷勢嚴重。

警方調查，張男駕駛的黑色轎車撞上機車後，車頭再衝撞分隔島，車頭半毀，女騎士的機車被撞飛，車體毀壞，人也受重傷，幸好一早遇到路過的民眾，熱心的為簡女施作CPR心肺復甦術，在搶救的黃金時間，讓一度失去生命跡象的簡女恢復心跳。

警方指出，台灣大道往海線方向，與文心路的路口，為禁止左轉的路段，車禍肇事的張男姓駕駛經酒測後無酒精反應，初步調查肇事原因，疑為張男違反標誌標線禁制，在禁止左轉的文心路口忽然左轉，猛烈撞上直行台灣大道的女騎士。

警消獲報火速到場接棒急救，將傷者送往林新醫急救治，目前已恢復心跳，仍在救治中，警方表示，車禍發生原因，已調閱路口監視器，進一步釐清肇事原因及責任。

(中時 )