台北》柯P查google trend「韓國瑜網路聲量比我高」

2018年10月13日 10:41 中時 張潼

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，鄭任南攝）

有消息傳出，台北市長柯文哲將南下替國民黨高雄市長參選人韓國瑜站台，由於兩人可以說是目前台灣政壇媒體寵兒，且網路聲量都很高，格外引發關注。柯今早受訪時無奈說，他都沒有要做什麼事，一下就說他選總統、一下說替韓國瑜站台，消息哪來的？但他也透露，透過查詢google trend（搜尋趨勢）可以發現，韓國瑜現在網路聲量比他還高了。

被問及要不要幫韓國瑜站台，柯文哲說，他 昨天比較早回家，看每一台call in節目都在討論這個，「很奇怪，我都沒有要做什麼事，一下選總統、一下替韓國瑜站台，消息哪來的？」

媒體追問，所以沒有這項計畫嗎？或者可能以路過或其他方式和韓碰面？柯說，目前沒這種計畫；他還說，自己常常在媒體讀到人事、計畫，很奇怪，到底誰是「柯陣營（指放話者）」都不曉得。

但柯文哲也說，現在韓國瑜網路聲量比他還高，查一下google trend就知道了。

另外，針對柯媽受訪時說「支持蔡英文連任」，媒體今天也問柯文哲支不支持、柯媽發言是否代表他？但柯文哲僅說，早上幕僚才跟他講，晚上打電話問，「講了什麼我還不曉得」，接著就轉身離開，沒有多作表態。

(中時 )