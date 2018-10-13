NBA》林書豪終獲重用獨拿20分 老鷹無奈吞敗

2018年10月13日 10:42 中時電子報 黃及人

「豪小子」林書豪終在新球季最後1場熱身賽受到重用！豪哥13日替補上場打了今年熱身賽最多的25分鐘，投10中7、6罰全進，攻下全隊最高20分，另有3助攻、2籃板及1抄截，可惜老鷹最後仍以113比119飲恨敗給熱火。

也許是看到先發控衛崔楊表現不穩，老鷹總教練皮爾斯在開賽不到4分鐘，就提前把林書豪換上場，他也隨即交出攻守俱佳表現回應，更和老將卡特攜手表演互傳助攻，光在上半場，豪哥就有10分進帳，證明他的狀態還算不差。

來到下半場，林書豪直接先發上場，不過熱火第3節展開反攻，轉眼從落後13分劣勢追上，甚至末節發動11比0猛攻，取得兩位數大幅超前，儘管林書豪再次上場幫助老鷹緊追不放，卻因胡爾特讀秒階段被吹技術犯規無奈吞敗。

老鷹今年熱身賽最終以2勝3敗收場，林書豪幾乎已經確定將以替補身分在新球季上場，先發控衛位置將由崔楊擔任，而且老鷹總教練皮爾斯完全沒在熱身賽嘗試讓豪哥與崔楊同時上場，看來擺明只讓豪哥專心出任崔楊的第1替補。

不過老鷹在新球季的首場例行賽，將於18日客場遭遇尼克，代表首次穿上老鷹戰袍打正規賽的林書豪，第1場就回到「林來瘋」發源地麥迪遜花園廣場碰上自己老東家，相信屆時豪哥的表現勢必受到高度關注，就看他能否有所表現。

(中時電子報)