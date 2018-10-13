MLB》35歲談退休 韋藍德想當《海底總動員》的多莉

2018年10月13日 10:46 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

今年35歲的太空人隊投手韋藍德（Justin Verlander）即將迎接他生涯第24場季後賽先發，再談及退休話題時，他幽默以動畫海底總動員「多莉」的口頭禪「繼續游！」回應。

韋藍德今年迎接生涯第14個職業賽季，且2017年球季加入太空人隊之後，他的狀況越來越好，生涯數據204勝123敗、自責分率3.39，2017年加入太空人隊的賽季繳出5勝0敗、1.06的絕佳自責分率，更戴上生涯首次世界大賽冠軍戒指。本季例行賽16勝9敗、自責分率2.52也是生涯數一數二的數據。

今年已經35歲的韋藍德數度面臨退休話題，不過他俏皮以海底總動員內，擁有樂觀、堅持不懈特質角色「多莉」的口頭禪回應：「繼續游吧！」他表示：「我會繼續把我自己準備好、繼續投下去。」

韋藍德本季的表現讓人想到美式足球員布雷迪（Tom Brady）在2014年賽季以37歲的年紀以優異的表現率領新英格蘭愛國者隊奪下超級盃冠軍，完成這樣輝煌的成績後，布蘭迪就此高掛球衣。

被問及是否想成為大聯盟的布雷迪，韋藍德則回應：「我的目標就是盡我所能地保持健康，不要讓年紀及健康成為問題，我也沒有預設退休年紀，只要還能投球，我就會繼續投下去。」

太空人總教練辛區（AJ Hinch）則認為，韋藍德在比賽中的表現，足以證明他經得起時間及年紀的考驗，「我相信他未來會是進入名人堂的球員。」

韋藍德說：「過去幾年的生涯讓我得到絕佳的經驗，而這些也讓我準備好迎接我的另一半職涯。」對於布蘭迪的問題，他回應道：「我的職業生涯才進行到一半，我正準備迎接另一半！」

韋藍德將在台北時間14日在對上紅襪隊的美聯冠軍戰G1掛帥主投，紅襪隊則推出賽爾（Chris sale）先發登板。

(中時電子報)