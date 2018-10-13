藻礁換深澳 馬英九大膽預測：電價會大漲！

2018年10月13日 10:51 中時 蔡依珍

藻礁換深澳，馬英九大膽預測電價會大漲。(蔡依珍攝)

前總統馬英九13日到桃園掃街拜票，談及賴清德從「可歌可泣」乾淨煤到「可割可棄」深澳電廠，馬英九斥為了選票政策反覆、非常危險，也大膽預測：「大量使用天然氣的話，電價一定會大漲！」

馬英九諷刺，閣揆賴清德說「深澳的煤是乾淨的煤、如果不見的話會缺電」言猶在耳，如今好像這些問題都不存在了吧。馬英九希望選民了解，一個政府翻來覆去，而且沒有什麼邏輯可言，完全就是為了方便是非常危險的，這個政策這樣反覆，別的政策也會這樣，全部都只是為了選票，這是非常危險的事情。

馬英九也直言總統講的就是政府講的，一定要守信諾，不然「髮夾彎」彎來彎去，人民無所適從，政府怎麼能讓人民幸福呢？強調政府絕對不能做一個騙子的政府，桃園市長參選人陳學聖也幫腔強調馬總統以前一路走來始終如一、守信用，這一點一定要堅持、捍衛下去！

馬英九斥執政黨把所有的能量都放在天然氣非常危險，像夏天6到9月天然氣的安全存量只有7天、其他日子是14天，這樣的情況下非常不穩定，萬一發生氣候變化，譬如一個禮拜來兩個颱風、或是國際政治上的影響，都會使得天然氣供應不足，再加上天然氣價格比較高，所以大量用天然氣的話，他大膽預測：「電價一定會大漲！」

(中時 )