教會物資匱乏 暖男警自掏腰包送愛心

新莊警分局中平派出所所長蔡天瑞、巡佐吳俊賢獲知教會物資匱乏，自掏腰包、集資募捐，送愛前往教會慰問關懷。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

新莊警分局中平派出所所長蔡天瑞、巡佐吳俊賢，日前獲知迴龍一教會面臨物資匱乏，即偕同紫福關懷協會創辦人吳瑞華、民防第一中隊長吳思誼等人，主動募集物資，將滿滿的愛心送往教會，對來自警民的主動關懷，教會負責人牧師莊丙寅及課輔老師張珣等人直說「很溫暖」。

據了解，吳巡佐平時工作認真、深入社區，與不少地方公益團體結緣，日前與簡姓友人閒聊時，得知簡姓友人於5年前退休後，即在基督教貴格迴龍教會當全職志工，平日幫忙廚房工作及照顧孩童，生活過得非常有意義。

但教會也面臨物資匱乏的窘境。因此所長蔡天瑞獲知後，主動聯繫紫福關懷協會、民防第一中隊長吳思誼等人，一行人自掏腰包、集資募捐，準備了許多物資送愛前往教會慰問關懷。

負責人莊牧師表示，教會於2003年成立，主要收容照顧單親家庭、隔代教養或家庭無力撫養的孩子，目前收容照顧的孩童有42人，從小學到大學都有，免費提供弱勢學童免費安置照顧、品格輔導、課後輔導及才藝訓練等服務，一些教會的孩子們長大「畢業」後，也會利用晚間時段回來教會輔導「學弟妹們」功課、才藝等，而教會平日開銷的經費來源，主要係依賴慈善機構及善心人士的贊助幫忙。

所長蔡天瑞表示，本次關懷活動在善心團體及人士協助下順利進行，也是希望藉由揮拋磚引玉的效果，呼籲各界共襄盛舉，持續發揮愛心，一起關懷我們失依失怙的孩子。

(中時 )

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