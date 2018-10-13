「全羅道旅遊包」一包在手 遊韓通通搞定

2018年10月13日 11:38 中時 徐力剛

「無人式韓國旅遊資訊中心」目前巡迴至高鐵台南站，想體驗互動樂趣民眾不可錯過。（圖片提供／韓國觀光公社）

「世宗學堂韓語課程」提供正宗韓文教學管道。（圖片提供／韓國觀光公社）

歡慶台灣桃園-韓國務安航線開通，韓國觀光公社台北支社打造「全羅道旅遊包」，便利旅客出遊使用，內含T-MONEY卡、面膜、牙刷、濕紙巾及全羅道手冊等，欲索取旅遊包民眾，可選擇親自至韓國觀光公社台北支社Korea Plaza索取，或以網路兌換。

想與偶像近距離接觸，可別錯過高鐵站的無人式韓國旅遊資訊中心，智慧型觸控平台最後一站落腳高鐵台南站，即日起至11月14日限期巡迴，把握最後機會與韓國觀光榮譽宣傳大使EXO合影留念，並參加韓公社「Free@korea韓國自由行」臉書粉絲專頁活動，有機會獲得EXO資料夾、帥歐巴&俏歐妮LINE貼圖的貼紙、冬季毛毯等好禮;韓公社Korea Plaza（敦南誠品同棟4樓）同步提供拍照和列印照片服務，歡迎旅客前來遊玩。

好康再加碼，新學期「世宗學堂韓語課程」11月開課，為期15週課程，歡迎無韓文基礎或想加強韓文能力朋友共襄盛舉;台北世宗學堂此次邀請舞蹈老師張淑姈，開設「K-POP舞蹈特別班」，分小學班、40歲以上專班，大家一起動起來。

(中時 )