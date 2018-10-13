台灣最美的歌聲！ 排灣族孩子天籟歌聲助弱勢

2018年10月13日 11:21 中時 盧金足

排灣族孩子美妙的天籟歌聲，將來台中市表演，希望把美好自然的歌聲嗓音帶給台中市民。（盧金足攝）

用聲音唱出希望！2016年曾受邀總統副總統就職典禮領唱國歌、2017年遠赴義大利羅馬合唱節暨比賽兒童組金獎，由排灣族孩子組成的希望兒童合唱團，廿日將在台中國家歌劇院登場表演，售票所得將幫助弱勢團體。

主辦的台圓文教基金會的董事長蔡明憲表示，目前售票約七成，還有三成座位待售，希望能順利售罄，讓票房所得能用於弱勢團體。

台中市議員張耀中表示，他立即響應購票，以行動力挺，希望兒童合唱團訂下「自信、堅持、視野、感恩」四大目標，由一群想讀書、愛唱歌、肯努力，為有不一樣未來的原民孩子所組成，成員分布於小二至高二的排灣族孩子，傳承排灣族古調，並用現代合唱方式來呈現原民傳統古調。

共同參與催票的台中市議員張耀中、謝明源、李天生、鄭功進、邱素貞、江肇國等人，一同為希望合唱團的孩子們演出活動站台鼓勵，號召議員透過社群媒體如臉書等進行活動宣傳，希望台中的市民朋友能聆聽到如天籟般的歌聲，也讓孩子們感受到台中的熱情。

希望兒童合唱團執行長蔡義方說，第一次台中演出，希望能和台南一樣滿場，之前台南場安排200個戶外座位，但因排隊人潮爆滿，到最後臨時更改至室內演出，民眾太踴躍，出席人數高達1600人，這次來台中表演，希望把美好自然的歌聲嗓音帶給台中市民。

PUZANGALAN(希望)兒童合唱團，前身是國小合唱團，從2008年成軍以來已勇奪三次全國合唱賽特優第一名，2010年曾被喻為「台灣最美的歌聲」，因期待歌聲 能為孩子帶來希望，故以排灣語 PUZANGALAN（希望）為團名。

除了獲得國內外無數獎項，今年7月還勇奪第一屆東京國際合唱大賽民謠組銀獎、最佳獨唱獎、最佳舞蹈獎，希望兒童合唱團的三名團員，現場不插電表演《憶！美麗的歌謠》、《

榮耀頌》等排灣古調，尤其《榮耀頌》曲目，只在重要慶典吟唱，獻給落頭目或貴族聆聽，贏得滿堂彩。

(中時 )