台南》林義豐競選總部成立宛如動漫偶像見面會

無黨籍台南市長參選人林義豐成立競選總部，找來多位國際知名動漫藝人現身表演，現場宛如偶象見面會。（洪榮志攝）

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「豐哥！凍蒜！」無黨籍台南市長參選人林義豐13日成立競選總部，有別於其他選將邀請政壇大咖助陣造勢，特地找來矢野杏奈等多位國際知名動漫藝人現身表演並接受粉絲獻花，順便宣傳今、明2天分別在安平、新營舉行的國際動漫DJ搖滾音樂節，現場宛如偶象見面會。

林義豐競選總部成立大會暨政見概念館開幕啟用上午舉行時，現場除邀請下午將在搖滾音樂節活動表演的國際知名動漫藝人MYTH & ROID、矢野杏奈、ミウラアイム、HONAMEL、tamu、煌めき☆アンフォレント等人上台表演外，只有地方仕紳鄉親參與，全場沒有任何一位政治大咖上台。

林義豐還懇辭花圈、花籃及賀禮，展現他一貫的作風，並希望透過政見概念館展現說到做到的行事風格，也讓台南市民，甚至全國人民看到，市長選將實際上為台南做了什麼。

林義豐強調，他以有限資源，策畫設計1座有目標期程的政見概念館，同時競選總部也設立於此，這是希望向鄉親表達最大誠意，證明他是有執行力，絕不會空口說白話，也建議所有想投入臺南市長選舉的人都能這麼做，可讓市民知道未來4年的城市將何去何從，如何建設好台南。

林義豐還說，他提出的10大競選政見都是經過審慎評估，即使有些需要較長時間執行，但如果當選一定會在上任後最短期限內，讓人民看到政見逐步；一旦評估4年內無法達成66、7%，30個月一到即自動辭職。

(中時 )

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