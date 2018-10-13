台南》台美雙律師高思博承諾要「依法」幫人民解決問題

具台美雙律師的國民黨台南市長參選人高思博承諾要「依法」幫人民解決問題。（高思博團隊提供）

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中時

國民黨台南巿長參選人高思博13日承諾年底就任台南市長後，不但會透過法律專業為過去這幾年台南人民受到的不公不義解套，還將為市民創富，在台南增加10萬個工作機會，以政務官務實的態度打造台南幸福好生活。

本行在大學教書，高思博不諱言，面對人情事故，技巧、手段他可能不夠強，但是他當過立委，又擔任過政務委員，對運作政府的能力很強；尤其對棘手的法案、公共政策怎麼解套、幫人解決問題，都是他擅長的。像是麻豆市場攤商被迫拆遷，市府用法律的方式欺壓人民，未來就他任市長後就會用法律專業為人民解套。

高思博還說，他是政治世家長大的孩子，常被外人視為人生勝利組，但這只是表像，他就像學者個性，喜歡專業性的學術研究，很熱心公共服務，憨厚、正直的個性，不會搞東搞西，擁有台、美雙律師資格的他，最愛打抱不平。

看不慣台南巿政府一天到晚只想從人民口袋掏錢，高思博指出，像房屋稅連續3年大漲；巿區停車格很少，到處拖吊、開罰單，巿民一不小心就很容易受罰。對民進黨濫用公權力制訂各種規則，擁有法學博士的高思博直批，「政府不可以欺侮人，尤其當人民父母官，更不該這樣做」。

景氣不好、民眾生活苦，市府苛捐雜稅，簡直就是古時帝王率虎食人、狠吃民脂民膏的翻版！這不是暴政，什麼是暴政？高思博說，跑遍37區大街小巷，收集了满滿鄉親的心聲，台南人應該要過更好的生活，而他是最能扳倒民進黨執政的在野力量，從決定參選到現在，始終如一，請鄉親集中選票，11月24日把他送進市政府，換高思博來服務大家，為台南人解決問題。

(中時 )

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