《翻爆旺寵物》呆萌無極限！最療癒毛小孩一次秀給你

2018年10月13日 11:43 中時電子報 綜合報導

◎融化了！夜貓子睡醒加倍可愛

基隆市七堵區復興國小活動中心日前飛來一隻「黃嘴角鴞」，原本安靜躲在投影機上呼呼大睡，但升旗的小朋友發現有貓頭鷹，興奮大叫「有貓頭鷹！」，黃嘴角鴞被驚醒後盯著小朋友們不斷眨眼，一臉睡不飽的模樣，超呆萌眼神讓人超融化。

◎動起來！毛寶貝揪拔麻來投稿

2018毛寶貝動健康--吃喝玩樂跑跳碰系列活動之一「毛寶貝去七逃」，網路直播抽獎共抽出7位獲獎幸運兒，獲獎之一的Tony爸爸大讚活動能夠顯露出每一位爸爸媽媽對毛寶貝的愛，誠如線上展覽標題所寫「真是無價的回憶」。

◎貪吃鬼！看到食物鏡頭感滿分

黃金獵犬DEREK非常黏人，主人只要摸到塑膠袋、發出一點點聲響，牠會突然「咻一聲」出現在旁邊，靜靜的看你在做什麼，飼主TINA說，她愛用食物引誘牠拍照，DEREK都會露出嘴饞樣，模樣逗趣。

◎好福氣！鎮宅靈寵招財我最行

在水族世界裏，紅龍魚可以說是上流社會身份地位的象徵，在台灣養紅龍魚超過30年的郭泰杰指出，亞洲紅龍閃閃發光的鱗片搭配曲線優美的魚身，讓不少飼主深深著迷，近年在中國大陸更成為風水、鎮宅不能缺少的寵物。

◎萌呆系！比熊犬看門變招財犬

頂著一頭白色圓圓毛髮的比熊犬，萌樣超級可愛，在開基玉皇宮對面賣金紙的業者吳光榮夫妻就一口氣養了4隻比熊犬，4狗常常站在門口桌上，不時有路人經過被吸引而上前攀談、拍照甚至光顧買金紙，也意外成為招財犬。

◎有洋蔥！貓奴命名故事逼哭人

家有3隻俄羅斯藍貓，個性不一樣。貓爸「Loki」個性酷、女兒「平平」可愛優雅、喜歡鑽紙箱，兒子「安安」調皮、好奇不怕生，可以任人家摸。發現了嗎？貓妹、貓弟名字合起來就是「平平安安」，背後的故事很溫馨。

(中時電子報)