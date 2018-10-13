高雄》北漂族：綠營整天喊「愛台灣」真的好噁心

2018年10月13日 11:45 中時電子報 邱文秀

韓國瑜現身新聞深喉嚨，直播吸引近15000人在線觀看。(Youtube截圖)

2018.10.12新聞深喉嚨－世代衝撞ing》韓國瑜現象 戳破民進黨執政幻象？高雄人盼望轉變？

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日現身政論節目《新聞深喉嚨》，現場邀請到多位青年包含北漂族發聲，一位來自彰化的北漂族邱佳淋說，同在一塊土地上，只是來自北中南不同區域，其實大家希望這塊土地好的心是一樣的，「不是綠的整天在那喊愛台灣不愛台灣，我覺得這句話真的聽了好噁心，可以不要再講這句話了嗎?」

民進黨擅長在選舉時操縱「意識形態」，「這丟係愛台灣啦!」、「台灣價值」等，都是耳熟能詳的口號，總統府秘書長回高雄輔選陳其邁，也呼籲要延續高雄價值。民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀，也希望參選縣長可以延續宜蘭人的光榮，捍衛「宜蘭價值」。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨日現身政論節目《新聞深喉嚨》，現場邀請到多位青年包含北漂族發聲，一位來自彰化的41歲北漂族邱佳淋說，同在一塊土地上，只是來自北中南不同區域，其實大家希望這塊土地好的心是一樣的，就算自己不住那，至少也有家人在那，就算不是家人至少也是台灣人。

邱佳淋皺眉說「不是綠的整天在那喊愛台灣不愛台灣，我覺得這句話真的聽了好噁心，可以不要再講這句話了嗎?因為你說一套做一套，我們真的覺得很厭惡，非常非常厭惡!」

一位37歲的高雄北漂族梁雅君，她說自己北漂三年，父母及孩子都留在高雄，她之所以北漂就是因為同樣從事補教業，高雄只能領到兩萬多，她沒辦法養家活口，台北則能領到三萬多薪水。她哽咽表示，真的對韓國瑜抱了很大期望，住的地方、民生、交通真的麻煩韓國瑜了!

(中時電子報)