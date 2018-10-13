憂鬱症治療比例僅2成！ 董氏籲民眾篩檢自我檢測

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中時
林周義

4分之1的女性和10分之1的男性會在人生中的某個時刻經歷憂鬱症，但憂鬱症患者中，接受治療的比例僅2成。適逢憂鬱症篩檢日，董氏基金會提醒民眾，定期進行自我檢測，並建立紓壓習慣，以防憂鬱症來襲。

為提升民眾的憂鬱防治認知，董氏基金會自2000年起，聯合台北市政府衛生局、台北市立聯合醫院松德院區、高雄市衛生局及高雄市立凱旋醫院，訂定每年10月的第二個星期六為憂鬱症篩檢日，提供篩檢工具及各式紓壓體驗活動。

董氏基金會在18年前即陸續研製憂鬱情緒自我檢視表，分別提供18歲以下的青少年、大學生及18歲以上的成人使用。量表的題目由專業人員設計，且符合台灣文化。透過簡易的回答方式、計分統計，提供不同的專業建議。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任表示，根據丹麥發表於《預防醫學報告期刊》的研究，若將心理健康檢查納入健康檢查的一部分，有助發現有精神問題卻未接受專業協助的人。她提醒民眾，若發現情緒困擾已對日常生活造成影響，持續兩周仍無法改善，應第一時間尋求專業協助。

適逢台灣憂鬱症篩檢日，董氏基金會提醒，讓情緒篩檢融入日常生活，為心理健康把關。董氏基金會心理衛生中心組長謝秉廷表示，民眾也可善用華文心理健康網，瞭解相關資訊。

(中時 )

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