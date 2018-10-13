牽起手就是一輩子！ 北市94歲夫妻披白紗放閃

夫婦黃桂芳、莊美鑾婚齡高達70年，今出席北市金婚表揚活動，兩人始終十指緊扣。（吳堂靖攝）

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北市民政局今表揚71對結婚超過50年的金婚夫妻。（吳堂靖攝）
北市90多歲夫婦黃桂芳、莊美鑾出席北市金婚表揚活動，兩人始終十指緊扣。（TeamKP提供）

「牽起手就是一輩子！」北市90多歲夫婦黃桂芳、莊美鑾於1948年結婚，隔年即遭遇戰亂，兩人一路由廈門逃到香港，再到緬甸避難，不料卻碰上當地內戰，最後輾轉落腳士林，夫妻經營雜貨店，拉拔8子女長大，13日北市金婚表揚活動，兩人重披嫁紗，雙手始終十指緊扣，感動現場一票人。

北市民政局今表揚71對結婚超過50年的金婚夫妻，不少爺爺奶奶盛裝出席，有人穿上合身旗袍，有人則披上嫁紗，現場粉紅色泡泡冒不停，台北市長柯文哲致詞打趣說「人在一起久了，就成為彼此的陽光、空氣、水，所以他常說家裡是講愛的地方，而不是講道理的地方，他都不跟陳佩琪講道理。」此言一出，觀眾笑聲連連。

活動現場不少全家總動員出動陪同，其中婚齡高達70年的黃桂芳、莊美鑾在家人的簇擁下上台領獎，兩人在過程中始終十指緊扣，羨煞旁人，黃桂芳家人表示，兩人恩愛的秘訣在於「互補」，爸爸性格較嚴肅、固執，但媽媽個性溫柔、從來沒發過脾氣，也就吵不起來，也許是能走這麼久的最大關鍵。

另外，結婚69年的朱克順、李守婍也分享相處之道，兩人表示訣竅就是互相體諒，有次兩人吵架，朱阿公氣到騎車離家，後來路上想了想「等等該怎麼回家呢?」想到老婆愛吃胡椒餅，就趕緊在路上買了2個，太太問他說「不是要離家出走嗎？」，朱阿公趕緊說「我不是離家出走，我只是出去買胡椒餅給妳吃！」

北市民政局長藍世聰表示，雖然每對夫妻個性、相處模式都不同，但能深刻感受到金婚夫妻對彼此的愛，也因為經歷過艱困的日子，對於現在所擁有的一切也格外珍惜與感恩。

(中時 )

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