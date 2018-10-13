影》又咯咯笑！姑姑大婚太high 喬治小王子笑歪

2018年10月13日 12:04 中時電子報 吳映璠

喬治王子與夏洛特公主在姑姑尤金妮公主婚禮上擔任花童。

英國尤金妮公主（Princess Eugenie）與未婚夫布魯斯班（Jack Brooksbank）已在12日完成終身大事，尤金妮一席簡約白色婚紗閃耀全場，不過婚禮上還有另一個人搶走目光燈焦點，那就是5歲的喬治小王子，不斷摳鼻、嘟嘴，還和同伴玩到忍不住發出咯咯笑聲，調皮搗蛋的模樣全被拍了下來。

表姐薩凡娜表演吹小號，逗得喬治小王子咯咯笑。（圖／美聯社）

表姐薩凡娜表演吹小號，逗得喬治小王子咯咯笑，趕緊摀住嘴巴。（圖／美聯社）

喬治小王子和表姐薩凡娜在姑姑尤金妮公主婚禮上玩開了。（圖／美聯社）

尤金妮公主婚禮上，喬治王子表情多變，十分活潑。（圖／美聯社）

家有喜事，喬治小王子好開心！媒體再次捕捉到他和同伴玩到忘我，忍不住咯咯笑的模樣。事情是這樣的，表姊薩凡娜（Savannah Phillips）雙手握拳放在嘴唇上，似在模仿宣布女王駕到的吹響小號動作，這個臨時起意的表演逗樂了喬治小王子，讓他咧開嘴忍不住發出咯咯笑聲，不過他隨後意識到這是公開場合，馬上用左手摀住了嘴巴。

這已經不是喬治王子第一次在公眾場合玩到忘我了，就在今年6月，皇室舉行的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping The Colour）上，一樣又是喬治與表姊薩凡娜兩個小搗蛋的組合，在演奏英國國歌時薩凡娜作勢指揮，喬治則跟著哼唱，不曉得是不是表姊不喜歡，薩凡娜立刻用手把喬治的大嘴遮起來，畫面還拍到薩凡娜做鬼臉，惹得小喬治哈哈大笑的模樣。

3歲的夏洛特公主以她的招牌揮手動作向民眾打招呼，相當有皇室風範。（圖／路透社）

3歲的夏洛特公主以她的招牌揮手動作向民眾打招呼，相當有皇室風範。（圖／路透社）

婚禮當天風很大，夏洛特公主自己爬樓梯時不慎跌倒，不過隨後又自己站起來，相當獨立。（圖／美聯社）

喬治的妹妹夏洛特公主就顯得端莊多了，婚禮當天風大，3歲的夏洛特不用人牽著，自己走上教堂階梯，還不時用她的招牌手勢向民眾揮手致意，十足展現皇家風範。

羅比威廉斯大女兒希歐朵拉（前）。（圖／路透社）

花童團中另一嬌點還有羅比威廉斯（Robbie Williams）大女兒希歐朵拉（Theodora Teddy Rose），今年6歲的希歐朵拉鮮少在鏡頭前露面，據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，羅比威廉斯和妻子相當保護孩子隱私，因此在個人社群網站上一律不放上寶貝女兒的正面照。希歐朵拉今天擔任領軍花童團的重要角色，神情顯得較為嚴肅。

(中時電子報)