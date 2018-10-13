美國安顧問波頓：川普視陸為本世紀的重大議題

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中時
林勁傑

白宮再有高官向大陸喊話。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）12日在電台訪問中，揚言華府會對北京採取進一步強硬措施，應對其在貿易、國際事務、軍事和政治領域的行為。他更強調，當今川普政府視大陸為「本世紀的重大議題」，「現在是挺身而出的時刻」來阻止大陸。

路透社報導，波頓接受當地電台訪問時說，美國總統川普相信大陸長期從國際秩序中佔便宜，過往少有美國人出來阻止，「現在是挺身而出的時刻。」他稱川普政府認為大陸是「本世紀的重大議題」，予以強硬取態，並因此令北京感到「困惑」，因為「他們之前從未見過一位這麼強硬的美國總統」。

他認為北京在貿易、國際事務、軍事和政治領域的行為需要調整，又指兩國領袖11月可能在阿根廷舉行的二十國集團（G20）峰會期間會面，並討論以上問題。

波頓還批評大陸在南海的行為危險，誓言美國會捍衛國際海上通道的開放。9月底，解放軍驅逐艦在南海南薰礁附近，與美國海軍驅逐艦狄卡特號（USS Decatur），幾乎相撞。

對於大陸經濟及軍事實力日益增長，波頓認為是大陸違反國際貿易和商業規範得來的。「如果他們不被允許竊取我們的技術，他們的軍事能力將會大大降低。我們今天看到的很多緊張局勢將會減少。」

(中時 )

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