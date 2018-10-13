義交罵路人「神經病」無罪？ 二審逆轉判罰5000元

義交罵婦人「神經病」挨告，二審改判罰五千元。（非當事人示意圖／中時資料照）

友善列印
中時

胡姓義交去年9月在敦化北路指揮交通時，遭婦人質疑他替路旁的宏國大樓疏導車流，阻礙行人通行，有如宏國「保全」，氣得2度對婦人說「你神經病」而挨告，一審認為胡只是回應婦人影響其執勤的「行為」，未貶低人格，判決無罪。案經上訴，高院認為胡執勤攸關行人用路權益，應可受公評，逆轉改判胡罰金5000元。全案可上訴。

胡男被控於去年9月28日晚間6時48分，在北市敦化北路155巷口，執行指揮交通疏導勤務時，被路過的婦人質疑其執勤方式，2度以「你神經病」辱罵路人，事後婦人提告公然侮辱罪，並提起民事求償。

婦人指控，當時她站在人行道等紅綠燈，胡一直驅趕路人，而去引導車輛開上人行道進入宏國大樓，她質疑胡執勤不適當，走到安全島上觀察並錄影蒐證，確認胡只為宏國服務，質疑胡是否成為宏國的保全，胡生氣罵她「神經病」。

胡辯稱，人行道跟宏國大樓中庭是重疊的，因有車子進入到宏國大樓中庭，讓客人下車，他是把車子擋下來，讓行人安全過馬路，但婦人走近他用手機錄影，他要顧行人安全，婦人讓他無法專心執勤，才會罵神經病，

一審認為，胡一時氣憤，口出粗俗不雅或不適當言語，非意在侮辱，「神經病」一詞雖含負面評價，但依當時雙方爭執、言詞交鋒之情境，胡的「神經病」是針對婦人以手機蒐證的「行為」，並非貶抑婦人「人格」，不構成公然侮辱罪，判決胡無罪。

案經上訴，高院認為，該處為依建築法規退縮之人行道，胡事先將人行道淨空，以便讓路給車輛直接由斑馬線起點切入人行道，此因攸關行人用路權益，是否妥適應可受公評，婦人對此評論，對胡並無情緒性言詞，但胡以「你神經病」辱罵，已逾越合理情緒反應範疇，逆轉認定胡有罪，改判罰金5000元。

由於去年修法通過妨害名譽等二審定讞案件，若是一審判決無罪、二審改判有罪，被告能再提起上訴尋求救濟，因此胡依法仍可上訴最高法院。

(中時 )

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